Trýznění ani smrt tyranům nepřitěžují, bez zpřísnění zákonů to nepůjde, varuje soudce

U přečinů zákon jednoznačně favorizuje ukládání jiných trestů, než nepodmíněných trestů, a v tomto směru soudce zavazuje. „Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let, lze uložit nepodmíněný trest jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby vedl řádný život,“ vysvětlil soudce.

Dodal, že u pachatelů přečinů je tak možno uvažovat o nepodmíněném trestu v podstatě až jako o posledním v řadě. Zákonem jsou preferovány tresty, jako je domácí vězení, obecně prospěšné práce, zákaz činnosti, tresty peněžité, popřípadě tresty odnětí svobody, ale jen s podmíněným odkladem.

Stačí čistý rejstřík

„U výraznějších recidivistů páchajících přečiny nebývá problémem dovodit, že by jiný než nepodmíněný trest odnětí svobody pachatele zjevně už na cestu řádného života nepřivedl,“ uvedl.

Velký problém je to ale naopak u osob, které nemají trestní minulost, mají čistý rejstřík trestů a trest je jim ukládán poprvé. „U těch lze při aktuálním nastavení právní úpravy stěží rovnou konstatovat, že žádné alternativní tresty na ně působit nedokážou a je třeba jim jako prvotrestaným rovnou napoprvé uložit nepodmíněný trest,“ dodal.

Tím ale podle něj výčet zákonných překážek bránících v přísnějším trestání přečinů nekončí. Je tu totiž ještě otázka přitěžujících a polehčujících okolností, které soudy nesmí pominout.

Ani smrt nepřitěžuje

Pokud existují okolnosti, které podmiňují použití vyšší trestní sazby, nelze k nim znovu přihlédnout při ukládání trestu jako k přitěžující okolnosti.

„V případech týrání zvířat tedy nelze podle zákona vysokou intenzitu jednání pachatele, jeho abnormální surovost nebo trýznivost, přičítat jako přitěžující okolnost,“ popsal soudce.

Dodal, že právě ona povyšuje jednání pachatele z pouhého přestupku na trestný čin. Tím je už využití této okolnosti vyčerpáno pro právní kvalifikaci jednání coby trestného činu a nelze ji proto podruhé použít i při úvahách o trestu jako přitěžující okolnost.

Obdobně je tomu v případě, kdy v důsledku jednání pachatele nastaly trvalé následky na zdraví týraného zvířete nebo jeho smrt. I tato okolnost, pokud je vyčerpána pro použití přísnější trestní sazby, nemůže pak už být znovu uplatněna při úvahách o druhu a výši trestu.

Bez zpřísnění to nepůjde

„Tyto zákonné překážky ve většině případů soudcům brání v tom, aby za týrání zvířat mohli ukládat mnohem přísnější tresty, než jaké dnes padají, přestože by je třeba osobně i rádi ukládali. Pokud má dojít do budoucna k zásadní změně a k ukládání více nepodmíněných trestů, nepůjde to bez zpřísnění zákona, přinejmenším bez zvýšení zákonných trestních sazeb za týrání zvířat a povýšení tohoto jednání, přinejmenším ve vyšších odstavcích, z kategorie pouhých přečinů do kategorie zločinů, u nichž již soudci nejsou uměle omezováni a brzděni mimo jiné i snahou zákonodárce o nepřeplňování věznic,“ uvedl soudce Havlík.