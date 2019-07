40 otrávených na dětském táboře: Hygiena ho zavřela, našla problémy v kuchyni!

„Pravděpodobná příčina trávicích potíží vznikla po pozření jídla,“ potvrdil Prokop Voleník, mluvčí Zdravotní a záchranné služby Ústeckého kraje. "Ošetřili jsme dvacet devět dětí v rozmezí od sedmi do čtrnácti let. Záchranáři na pomoc museli povolat hasiče, kteří k táboru přistavili autobus a ten přiotrávené táborníky rozvezl do okolních nemocnic."

„Lékaři mostecké nemocnice v noci vyšetřili sedm dětí, které po ambulantním ošetření propustili domů. Dalších šest dětí vyšetřili lékaři v nemocnici v Ústí nad Labem. I tyto děti byly po vyšetření z nemocnice propuštěny domů. Deset dětí bylo hospitalizováno v Teplicích. Všechny děti zvracely, pravděpodobnou příčinou je otrava z jídla. Děti hospitalizované v teplické nemocnici by měly být z nemocnice propuštěny během dnešního dne,“ potvrdil ve čtvrtek v zastoupení tiskového mluvčího Martin Klimeš, Středisko komunikace Krajské zdravotní, a. s.

Blesk samozřejmě kontaktoval vedení Letního dětského tábora Žerotín, jehož pořadatelem je podle internetových stránek ZO OS KOVO Žatec. „Mám právě jednání ohledně toho a situaci řešíme. Informace žádné poskytovat nebudu,“ řekl mužský hlas na telefonním čísle uvedeném na stránkách. O tábor u Panenského Týnce se budou zajímat hygienici.

"Bylo tam ještě dalších deset osob, které vypověděly, že mají obdobné potíže už za sebou. Dohromady tak onemocnělo na 40 lidí," uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Výsledek kontroly táborové kuchyně, kde se jídlem přiotrávilo na třicet dětí, je tristní. „Byla tam takový nepořádek, že ji pracovnice hygieny musely uzavřít,“ vysvětlila Šimůnková. Pravděpodobná příčina střevních a žaludečních potíží táborníků byla ve špatně zpracovaném jídle. Buď z večeře, a to zapečených těstovin, nebo z oběda. K té byla koprovka s vejcem.