Špatně přístupný terén a poryvy větru komplikovaly zásah hasičů, kteří vyjeli k likvidaci požáru devíti hektarů lesního porostu poblíž rybníka Ešík. „Zasahovaly čtyři jednotky profesionálů, společně s nimi 12 jednotek dobrovolných hasičů,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Pomohl vrtulník

Hasičům vydatně pomáhal vrtulník Policie ČR, pod který hasiči zavěsili bambi vak o obsahu 800 litrů a nabírali do něj vodu. „Obsah shodil na hořící les celkem 29krát,“ upřesnil mluvčí.

délka: 02:18 Video Hasiči hasili les u Skřipova na Opavsku, škoda byla odhadnuta na tři miliony korun. HZS Moravskoslezského kraje

Pod kontrolu se podařilo oheň dostat až po pěti hodinách. „Hasiči to zvládli krátce po 20. hodině. Přes noc zůstaly u požářiště tři jednotky dobrovolných hasičů,“ dodal Kůdela.

Požár vyhnal 40 dětí z tábora

Nedaleko lesa se nachází dětský tábor, ke kterému se požár nebezpečně přiblížil. „Vítr se točil a nedal se předvídat směr postupu požáru. Ten se dostal na vzdálenost 300 metrů od tábora,“ řekl Radim Čech, starosta Skřipova.

Rozhodlo se proto o evakuaci 40 dětí ve věku 6 až 15 let a jejich vedoucích. „Bylo jim zajištěno náhradní ubytování,“ dodal starosta.

Hra to nebyla, ale adrenalin ano

Celá evakuace probíhala v klidu. „Abychom nevyvolali paniku, v klidu jsme děti odvedli pryč z tábora. Skončili jsme v kulturním domě ve Skřipově-Hrabství,“ sdělil Martin Klimša, jeden z vedoucích tábora.

Že nejde o žádnou táborovou hru, bylo dětem osvětleno brzy. „Začaly být zvídavé, tak jsme jim vysvětlili, o co šlo. Ale vzhledem k jejich věku to ještě neuměly vnímat jako nebezpečnou situaci, spíše to pro ně byl adrenalinový zážitek,“ dodal Klimša.

Shořely tři miliony

Děti jsou již opět zpátky v táboře, ten běží dál v klasickém režimu. Celá událost se obešla bez zranění. „Nepočítám-li puchýře na nohou jednoho profesionálního hasiče, ty ale nebyly z popálení,“ podotkl s nadsázkou hasič Petr Kůdela.

Předběžná škoda se odhaduje až na tři miliony korun, příčina požáru se vyšetřuje.