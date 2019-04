„Nechci, aby se lidé odtahovali.“ Tynka (26) je mentálně postižená, pomohla jí kavárna

Kristýna je mentálně postižená, kvůli tomu se od ní v minulosti lidé odtahovali a nechtěli s ní mít nic společného. Její maminka Lenka říká, že se naštěstí přístup veřejnosti za posledních 20 let zlepšil. I tak byla prý šťastná, když její dcera dostala možnost po vyučení pracovat v kavárně Bílá vrána a začlenit se do normálního života a pracovního provozu. Kristýna se svěřila Blesk Zprávám, co ji v práci činí nejvíce šťastnou.