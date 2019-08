Příběhy Mirky Dobešové a Ivanky Danišové, dvou žen, které potřebovaly urgentní operace tváře v zahraničí a pojišťovny jim je nechtěly zaplatit, zvedly mezi Čechy nebývalou vlnu solidarity. Milionové částky se vybraly během pár týdnů, přispívali i čtenáři Blesk Zpráv. Díky tomu mohly obě ženy odcestovat ke specialistům, kteří jim dali naději na uzdravení. Tak masivní kampaně by zřejmě nevznikly, nebýt Kateřiny Etrychové. Mladá žena, pro kterou je komunikace už řadu let i profesí, pracovala po nocích bez jakéhokoliv nároku na honorář, aby dívkám pomohla. Blesk Zprávám prozradila, kolik peněz se celkově vybralo a v čem je problém u českých nadací.

Kateřina (32) momentálně pracuje ve francouzské diplomacii, předtím byla šest let redaktorkou a moderátorkou v České televizi. Během studií na žurnalistice poznala Mirku Dobešovou, dívku, které ve 14 letech diagnostikovali agresivní typ nádoru mezi čelistí a okem. Při operaci přišla Mirka o polovinu horní čelisti, zuby i lícní kost a očnici jí lékaři nahradili titanovou mřížkou.

„Mirka mi ale v paměti v žádném případě neutkvěla jako někdo, kdo má problém s tváří. Ona to vždy dokázala přebít neskutečnou energií, charismatem, ale také vtipem a vlasovými kreacemi, kterými je proslulá,“ řekla Kateřina v rozhovoru pro Blesk Zprávy. Po skončení studií se jí Mirka ztratila z dohledu, v kontaktu byly jen na facebooku. Mezitím se titanová mřížka začala Mirce drát na povrch a ohrožovat nejen její vzhled, ale především zdraví.

„Mirka si nikdy nefotila pravou část tváře, takže z fotek na facebooku byste těžko poznali, že se něco děje. Když ale za pomoci svých kolegů z redakce časopisu LUI a moderátora Honzy Musila loni svůj příběh poprvé představila veřejnosti, byl to šok. Vzhledem k tomu, že se pohybuji ve světě komunikace a médií, připadalo mi samozřejmé do věci vstoupit a v této oblasti pomoci,“ popisuje mladá žena začátky spolupráce na obřích kampaních.

Mirka potřebovala na operaci v krátké době získat 5 milionů korun. „Neměly jsme webovou stránku, neměly jsme přesný plán, řekla jsem, že to zkusíme,“ říká Katka. Mirka se začala objevovat v řadě médií - Blesk Zprávy a deník Blesk patřily mezi ty první. Do měsíce byla potřebná částka na transparentním účtu a momentálně se Mirka připravuje na zákrok v Liverpoolu.

Katka: Mirčin případ je ukázka selhání systému

„Celý tento případ je ukázka systémového selhání. Pomoc pro Mirku je jednorázová, navíc - a to je důležité - Mirka je pracující člověk, který si platí zdravotní pojištění. Přitom pokud by zákrok nepodstoupila, zhoršující se stav by jí do budoucna znemožnil nejen pracovat, ale i běžně fungovat a pro systém by to byla mnohem větší finanční zátěž. Žádosti o finanční pomoc od pojišťovny selhávaly dlouhodobě na byrokratických procesech,“ vysvětluje Kateřina.

Nakonec se vybralo přes 6,25 milionu korun, uložené jsou stále na transparentním účtu. Většinou lidé přispívali malými částkami, třikrát však dostala Mirka od jednotlivých dárců 100 tisíc korun.

Během kampaně Mirka seznámila Kateřinu s Ivankou Danišovou.

Pomohly i celebrity

Slovenka Ivanka Danišová trpí vzácným Goldenharovým syndromem, kvůli kterému se jí - mimo jiné - nevyvinula pravá strana tváře. „Oslovil mě nejen Ivančin příběh, ale také to, jak pozitivním a odhodlaným člověkem je i přes to, čím si prošla,“ popsala Ivanku Kateřina s tím, že mladá žena ze Slovenska, která žije a pracuje v Česku, byla u českých pojišťoven obdobně neúspěšná jako Mirka.

Ivance se Kateřina rozhodla pomoci sehnat dva miliony korun na operaci tváře v Japonsku. Nápomocná byla tentokrát platforma pro výběr peněz jedné z nadací: „Nechci a nemohu suplovat práci nadací. A je důležité říct, že jsem za jejich existenci nesmírně vděčná. Potíž ale bývá v tom, že nadace perfektně zprostředkují administrativu a výběr peněz, ale není v jejich silách sestavit a uřídit velkou marketingovou kampaň. Při počtu potřebných to dost dobře ani nejde.“

Podstatnou součástí kampaně ale není jen práce s médii, pomohlo také spojení se známou osobností: Katka oslovila herečku Veroniku Arichtevu a ta výzvu přijala. Dva miliony na operaci se vybraly rychle. Jenže radost trvala jediný den. Ukázalo se totiž, že Ivančin stav se prudce zhoršil a jediné, co jí může pomoci, je operace v USA za další čtyři miliony.

Honorář? Ne, jen dobrý pocit

„Bylo mi jasné, že celou kampaň musíme vystavět jinak, protože to bylo krátce poté, co Ivanka oslovila veřejnost s jednou operací a média začala sama přicházet se spoustou dalších podobných příběhů,“ říká Kateřina, která veškeré kampaně vymýšlela ve svém volnu.

Nápad na mezinárodní kampaň #saveivanka se zrodil nad ránem u ní doma, vyžadoval už ale plně profesionální rozměr, a tak Katka sestavila tým: vedle ní a Ivanky, která do projektu vložila i své právní znalosti, se přidal novinář a filmař Štěpán Etrych a špičkový IT specialista Josef Petrák, silným článkem byla opět Veronika Arichteva. „Děláme to, protože to má smysl. Všichni pracovali zadarmo vedle své vlastní práce,“ usmívá se Katka na častou otázku, co z pomoci má.

„V rámci kampaně jsme oslovili známé osobnosti, jako je Barack Obama nebo Ivanka Trumpová. Tím jsme si získali velkou pozornost. Byli jsme zcela transparentní, kdokoliv se s námi mohl kdykoliv spojit a ptát se, na co bylo třeba. Snažili jsme se být srozumitelní - v tom krásně zafungovalo Ivančino jednoduché gesto se zakrytou tváří, které lidé napodobovali a fotografie sdíleli, i hashtag #saveivanka. Taktéž možnost poslat dar přes PayPal řada lidí uvítala. Veronika Arichteva následně strhla úžasnou vlnu podpory na sociálních sítích, která šla až za hranice České republiky,“ vysvětluje.

13,5 milionu na záchranu životů

Nakonec se za 12 dnů vybralo 4,562 milionu korun. Prodej odznáčků a triček s nápisem #saveivanka vynesl 3 tisíce eur (cca 78 000 korun). Nejvyšší částka od jednotlivce byla tisíc eur, poslal ji lékař ze Švýcarska. Kampaň totiž vyvolala i zájem řady lékařů, nejen z Česka a Slovenska, ale také ze zahraničí.

Ve třech kampaních lidé nakonec přispěli dohromady téměř 13,5 milionu korun. „Myslím, že naše kampaně ukázaly i jednu důležitou věc: že to s námi lidmi ještě není tak zlé, protože když jde o život, tak jsme schopni se semknout a pomoci,“ uzavírá Kateřina Etrychová.