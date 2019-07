Těhotenství vražedkyně Janákové překvapilo i ministryni: Ve věznici udělala přepadovku!

Ministryně spravedlnosti dorazila podle FTV Prima do věznice ve středu okolo půl druhé odpoledne. Tam už ji očekával ředitel Ilja Jurka. Celá jejich schůzka trvala asi hodinu a Benešová se při ní mimo jiné dozvěděla, jak mohla Petra Janáková ve vazbě otěhotnět.

Podle Primy i zaměstnanců věznice za podivným početím pravděpodobně stojí takzvané „koňování“. Co to však znamená? Tímto výrazem vězni označují posílání různých předmětů pomocí lanovky z provázků skrze okna. Tuto metodu ostatně popsali i samotní trestanci v knize, kterou při odchodu z věznice sepisují. Tu Benešová dostala k dispozici.

Video Vrchní soud zrušil doživotní tresty nad bývalými manželi Janákovými. Žena si za vraždu sběratele a další skutky odpyká 30 let, muž o dva roky méně. - Michaela Kalkusová

Indicie, které se k Benešové ve věznici dostaly, jen přispěly k tomu, že se bude muset s největší pravděpodobností změnit legislativa, protože se zdá, že otěhotnět a tím se na čas vyhnout výkonu trestu, není nic extrémně složitého.

„Už tam máme návrh na legislativní změny, který nejspíš budu akceptovat,“ řekla Benešová FTV Prima. „Musíme ještě vyčkat konečného verdiktu GIBSu,“ přiblížila. Podle Benešové je mezi změnami právě i to, že by těhotné ženy automaticky neměly opouštět vězení. To, jak by celý proces fungoval, však není ještě zcela jasné. „Hledáme možnost, jak se o ně postarat v rámci vězení,“ doplnila ministryně spravedlnosti.

Žen, které se z vězení na čas dostaly kvůli těhotenství, ale v minulosti příliš mnoho nebylo. „Můžeme mluvit o jednotkách žen, kterým byl z tohoto důvodu přerušen výkon trestu, každopádně zaznamenáváme tendence, obzvláště u těch odsouzených, které nastupují v uvozovkách z ulice a nikoli z vazby,“ dodala mluvčí Generálního ředitelství vězeňské služby Petra Kučerová.

Petra Janáková na sebe otěhotněním a následným propuštěním z věznice upoutala obrovskou pozornost veřejnosti a médií především proto, že si má odpykat třicetiletý trest odnětí svobody. Ten si vysloužila svojí činností s bývalým partnerem, když měli společně zavraždit jednoho muže, dvakrát se pokusit o zabití dalšího a další dva mordy plánovat. Původně oba dostali doživotí, následně jim však byl trest zmírněn.

Oběť se bojí, že ho Janáková zabije

Krátce poté, co se veřejnost dozvěděla, že je vražedkyně Janáková znovu na svobodě, promluvil do médií také muž, kterého se žena se svým manželem hned dvakrát pokusila zabít. Vyjádřil dokonce obavy o svůj život. „Tak jako obavy mám. Protože jsem vlastně proti ní i Jaroslavovi Janákovi svědčil u soudu. Máme obavy, co se bude dít, aby nekopala kolem sebe. Aby se nezbavila lidí,“ řekl muž FTV Prima. Toho se měli Janákovi pokusit zabít dvakrát. Ve svém svědectví ale uvedl, že existoval ještě třetí děsivý scénář jeho smrti.

„Tenkrát chtěli udělat ještě jednu věc, že aby mě kamarád vytáhl do lesa pod záminkou, že mu půjdu pomoci se dřevem a že mi Jarda Janák dá zezadu pistolí,“ přiblížil muž. Z propuštění Janákové je tak pochopitelně hodně rozčarovaný. „Jsem akorát z toho naštvanej, že tenhle soudní systém takhle funguje. Že když zabila člověka, tak ji stejně pustili,“ dodal.

