Odsouzená Janáková se stala nevítanou nájemnicí: Hledám byt! Zn.: Vraždila jsem!

Janáková, kterou znalci charakterizovali jako nenapravitelnou a bezcitnou, bude na svobodě a bez kontroly až do září 2020. Pokud znovu přijde do jiného stavu, »opušťák « se jí opět prodlouží. V Jilemnici, kam se nastěhovala ke své matce, z ní mají lidé strach a na sociálních sítích to dávají najevo. „Musím teď řešit důležitější věci ohledně svého bydlení,“ odpověděla Blesku Janáková na žádost o schůzku. Prý si přeje hlavně to, »aby se situace okolo ní uklidnila« a aby měla šanci najít podnájem.

Sociální dávky pro těhotnou vražedkyni Janákovou: Kolik dostane?

Nechtěná

Janáková podle informací Blesku zamířila po propuštění do bytu své matky v centru Jilemnice. Ostatní spolunájemníci i majitel domu jsou tvrdě proti. Podle vyjádření Janákové z toho má její matka „velké problémy s majitelem baráku“. Proto byla víceméně donucena hledat si jiné bydlení.

Jen nouze

Janáková, která byla v posledních dvou letech ve vězení, odkud si podle všeho neplatila sociální pojištění, má jen omezené možnosti, jak získat peníze na živobytí. Jedinou možností pro ni jsou dávky ve hmotné nouzi. Ani ty však nemá stoprocentně jisté, pokud nesplní zákonem dané podmínky. „Každou takovou žádost posuzuje úřad práce individuálně s ohledem na konkrétní situaci žadatele,“ konstatovala mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Těhotná Janáková měla zastřelit několik mužů! Zavražděný Evžen B. (†50) byl jen jeden z mnoha

Nájemné

Nájmy se v Jilemnici nebo Nové Pace, kde provozovala Janáková se svým exmanželem hernu, pohybují za garsoniéry nebo byty 1+kk kolem sedmi až osmi tisíc korun. K tomu je třeba přičíst dva a půl tisíce korun za elektřinu, vodné, odvoz odpadu a další poplatky. Podle kalkulačky sociálních dávek by Janáková s dítětem mohla dosáhnout až na 11 126 korun. Pokud nenajde útočiště v nějakém charitativním zařízení, na živobytí by ženě, jež vraždila pro peníze, příliš nezbývalo…

Víte, že...

Janákové, která dostala původně doživotí za to, že střelou do týla zavraždila kvůli 34 tisícům sběratele (†50) z Prahy, odvolací soud trest zmírnil na 30 let.