Žijeme v domě s vražedkyní! Těhotná Janáková skončila po propuštění z basy u maminky, sousedé se bojí

Znalci o vražedkyni Petře Janákové (28), která otěhotněla ve vězení, řekli, že je nenapravitelná, nemá slitování a čin může kdykoli zopakovat. Přesto ji museli propustit, a to nahání husí kůži zejména obyvatelům Jilemnice.

Právě do městečka v Podkrkonoší se vrátila Petra Janáková po propuštění z cely. Nastěhovala se do bytu k matce v samotném centru. „Je to tenhle byt. Nikdo z toho není nadšený, ale její máma nám přiznala, že tady bydlí,“ říká jeden z nájemníků a nechává Blesk nahlédnout dovnitř domu. Kdo nemá klíče, nepodívá se ani na chodbu domu, natož k bytu, jehož dveře zdobí nalepené slunečnice a motýli. Skvělý úkryt. Kde vzala ejakulát? Šéf Vězeňské služby promluvil o těhotné vražedkyni

Na ťukání, protože zvonek tu není, nikdo nereaguje. Přes dveře je však slyšet, že uvnitř jsou lidé. „Neotevřela vám? Buďte ráda, mohla jste skončit s kudlou v zádech,“vyděsila slova jedné z prodavaček obchodu sídlícího na stejné adrese. Na otázku, jestli Petru Janákovou viděli, všichni klopí zrak. Nechceme o tom mluvit, máme opravdu strach,“ zní unisono.

Majitel domu prý zaměstnance prodejen ujišťuje, že Janáková tady nebydlí. „Není to pravda, je tady. Viděli jsme ji,“ potvrdil její soused s tím, že to přiznala i matka Janákové.

Popravila sběratele