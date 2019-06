Sociální dávky pro těhotnou vražedkyni Janákovou: Kolik dostane?

Janáková, která je v 6. měsíci, zamířila z basy k matce do rodné Jilemnice. Je bez jakékoli kontroly a s minimálními možnostmi, aby si zajistila živobytí pro sebe a později i pro dítě. Na svobodě má být, pokud znovu nepřijde do jiného stavu, až do září 2020. Podle soudních znalců je Petra Janáková nenapravitelná, nemá slitování a svůj čin může kdykoli zopakovat.

Měla si to platit sama

Pro Janákovou platí, že většina dávek ze sociálního systému závisí na tom, zda si žadatel platil v posledních dvou letech zákonné pojištění. „Pokud byla osoba ve výkonu trestu a nevykonávala žádnou výdělečnou činnost, která by jí zajišťovala účast na nemocenském pojištění, peněžitou pomoc v mateřství čerpat nemůže,“ uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Rodinné tajemství vražedkyně Janákové: I ona byla »záhadně« počata!

Podle mluvčí Vězeňské služby České republiky Petry Kučerové je zodpovědností každého odsouzeného, aby za sebe sám odváděl sociální pojištění. Zda tak Janáková činila a má nárok na sociální podporu, však odmítla sdělit. Zdravotní pojištění, jež jí zaručuje bezplatné ošetření a porod, za ni ve výkonu trestu odváděl stát.

Porodné dostane podle situace

Na jak vysokou celkovou částku měsíční podpory by Janáková mohla dosáhnout, se podle mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřiny Beránkové nedá odvodit. „Na některé dávky, pokud nesplní podmínky, nemusí mít ze zákona nárok,“ vysvětlila Blesku Beránková. Vražedkyně by si s úspěchem mohla říci o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.

Žádanku může vyplnit i na dávky ze systému státní podpory, což je přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo porodné. Pokud ho úřad přizná, půjde maximálně o částku 10 tisíc korun, což je porodné na druhé dítě. Janáková má už z prvního manželství chlapečka. „Každou takovou žádost posuzuje úřad práce individuálně s ohledem na konkrétní situaci žadatele,“ upozornila ale Beránková.

Dozorce promluvil o znásilnění vražedkyně Janákové: Nic podobného jsem nezažil!

Na podporu nárok nemá

Na podporu v nezaměstnanosti může Petra Janáková zapomenout. „Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání během posledních dvou let před zařazením do evidence úřadu práce získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců a zároveň podal žádost o podporu v nezaměstnanosti,“ upřesnila mluvčí úřadu práce. Janákovou ale vzal spolu s bývalým manželem Jaroslavem soud do 5. září 2017 vazby a následně poslal do výkonu trestu.