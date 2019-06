Rodinné tajemství vražedkyně Janákové: I ona byla »záhadně« počata!

Petra Janáková, odsouzená na 30 let za vraždu a přípravu dalších čtyř, otěhotněla ve vazbě a soud ji musel propustit na svobodu. Bez dohledu má zůstat až do září příštího roku. Jak mohla za mřížemi přijít do jiného stavu, se vyšetřuje. V úvahu připadá poměr s kuchařem, propašované sperma či znásilnění dozorci, což údajně uvedla Janáková.

Podobné rozpaky panovaly i před jejím narozením. „Já vlastně vůbec nevím, kdo je její otec. Oni se rozešli hodně ve zlém,“ vzpomínala pro Blesk teta vražedkyně, švagrová její matky. Tato sympatická brunetka se už ale dlouhé roky za tetu nepovažuje...

„Oni se strašně dlouho snažili o miminko, ale nedařilo se jim to. Pak byli na umělém oplodnění, ale to se taky nepovedlo,“ dodala žena, která pracuje jako administrativní pracovnice v jedné z novopackých firem. „Pak najednou byla švagrová těhotná. Když se ta Petruška narodila, tak už jako manželé spolu ale nebyli,“ pokračuje.

Bratr jejího manžela se podle ní s matkou Janákové rozvedl, když Petře nebyl ještě ani rok. „Když švagr zjistil, že je zapsán v rodném listě, tak se domáhal soudně zrušení otcovství,“ shrnula bývalá teta Janákové.

Na Petru Janákovou si pamatuje z doby jejího dětství. „Byla to taková roztomilá holčička,“ vzpomínala a kroutila hlavou nad tím, čeho byla Janáková schopná. „Lidi se mění, úkladná vražda je úkladná vražda,“ shrnula.

Několikrát si ji s matkou Janákové spletli věřitelé. „Před třemi nebo čtyřmi lety po mně někdo šel, že mám dluhy. Ale ony to byly její dluhy,“ vzpomínala její jmenovkyně.

Petra Janáková byla odsouzena za vraždu sběratele z Prahy. S manželem ho vylákali na odlehlé místo, kde ho Janáková zastřelila ranou do týla. Společně ho pak okradli.