Případ propuštěné vražedkyně Janákové je skandál: Chceme nový zákon! bouří poslanci

Červnové propuštění výjimečným trestem potrestané vražedkyně Petry Janákové vyvolalo bouři obav a přineslo řadu otázek. Vražedkyně dostala prozatímní propustku z kriminálu kvůli těhotenství a mnozí začali upozorňovat na díru v zákoně. Soudce ji totiž musel propustit bez ohledu na vysokou pravděpodobnost recidivy. Návrh novely trestního řádu doputoval do Poslanecké sněmovny. Ani podle mínění zákonodárců by totiž těhotenství nemělo automaticky znamenat propustku z vězení.

Janákovou poslal soud na 30 let do vězení za chladnokrevnou vraždu sběratele mincí a další pokusy o vraždu a její plánování. Bez ohledu na to 14. června brány věznice opustila. Je totiž těhotná. V takovém případě neměly soudy ze zákona na vybranou a musely ji propustit.

To, jak se Janákové podařilo ve vazbě otěhotnět, zda k tomu přispěl někdo se spoluvězňů, dozorců nebo návštěv z venkovního věta se stalo otázkou pro Generální inspekci bezpečnostních sborů. Janáková sama to vysvětlila tak, že byla znásilněna vězeňskými dozorci. Tuto možnost vedení vazební věznice kategoricky popřelo.

Těhotenství vražedkyně Janákové překvapilo i ministryni: Ve věznici udělala přepadovku!

Ať už se nebezpečná vražedkyně dostala na svobodu jakkoli, zpět do vězení by se měla vrátit až na konci roku 2020, kdy bude jejímu dítěti jeden rok. V okolí jejího bydliště v Jilemnici na severu Čech, se pak lidé začali bát. Není totiž v dobré sociální situaci a místní lidé se obávají, čeho všeho je schopná.

Těhotenství teď pro vězeňkyně znamená automatické propuštění, ale poslanci nyní přišli s novelou, která by měla vše změnit. Navrhované změny by se sice Janákové už neměly týkat. Jenže vražedkyně zdaleka není jediný případ.

Jak již dříve řekl šéf Vězeňské služby Petr Dohnal, odsouzené ženy těhotenství vnímají jako propustku na svobodu „Musím říct, že bez právní úpravy budou tyto pokusy pokračovat,“ řekl Dohnal. Nový zákon by měl dalším podobným pokusům zabránit.