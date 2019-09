Zpověď vražedkyně Janákové: Manžel to na mě ušil, tvrdí

Před pár dny porodila syna a nyní ji čeká rok na svobodě. Poté by se Petra Janáková, odsouzená za vraždu a několik pokusů o usmrcení k 30letému odnětí svobody, měla vrátit zpět do věznice. To se jí ale nelíbí a chce bojovat za snížení trestu. Pro televizi Prima uvedla, že ji manžel trýznil a s dalšími připravovanými vraždami neměla nic společného. Navíc měl údajně chtít zlikvidovat i ji a jejího syna z prvního manželství!

„Dva roky jsem s manželem žila ve stresu, fyzicky mě týral. Za ty dva roky jsem byla loutka, to vše jen proto, aby byl doma klid a dál nám pokoj,“ popsala Janáková reportérovi TV Prima. S manželem se ve vězení rozvedla, změnila si jméno a nyní se dle svých slov jen snaží normálně žít. Vražedkyně Janáková už porodila: Synovi policisté hned odebrali DNA, prozradila v rozhovoru

Lidé z jejího okolí však mají strach. „No tak jako obavy mám, protože jsem byl svědčit proti ní i proti Jaroslavu Janákovi u soudu a jako každej má teď obavy, co se bude dít. Jestli nebude kopat kolem sebe, aby se nezbavovala lidí,“ uvedl pan Luděk pro TV Prima. „Když jednoho člověka zabila, podruhé si myslím, že si nebude dělat žádné starosti,“ dodal.

Video Janáková po porodu syna tvrdí: Ušil to na mě manžel! - TV Prima Velké Zprávy

Janák se měl muže pokusit srazit autem, Janáková mu měla dát do kávy opiáty. Poté ho měli v autě pustit ze srázu dolů. To vše jen kvůli pojistce, kterou na něj uzavřeli. „To není pravda, nikomu jsem do kafe nic nedávala,“ vyvrátila Janáková. „Tenkrát chtěli udělat ještě jednu věc, že aby mě kamarád vytáhl do lesa pod podmínkou, že mu půjdu pomoc se dřevem. Jarda Janák mě pak měl zezadu střelit pistolí,“ doplnil Luděk.

Pojistky v řádech milionů však měl Janák údajně uzavřít i na svou manželku a jejího syna z prvního manželství. „Aby nás potom mohl oddělat, ty pojistky jsou byla v řádech několik milionu korun, jak na syna tak na mě,“ potvrdila Janáková. Mladá režisérka (†30) spáchala sebevraždu! Kolegové jsou v šoku

Janáková nyní všeho lituje a chce prý své jméno alespoň částečně očistit. „Usiluji o to, aby byl další soud. S těma dalšíma čtyřma pokusama nemám nic společného. A to se budu snažit dokázat. Chtěl mě do toho namočit a pomstít se mi, abych se nikdy nedostala z vězení,“ vypráví Janáková. „Kdyby šel vrátit čas, udělám to. Žila bych normální život se svým dítětem,“ zakončuje Janáková.

Trest smrti za vraždu Davida s přítelkyní v dovolenkovém ráji! Vrazi je ubili motykou!