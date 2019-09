Vražedkyni Petru Janákovou propustili z vězení v polovině června kvůli těhotenství. Odsedět si měla 30 let za vraždu sběratele Evžena, dva pokusy a přípravu dalších dvou vražd. Podle FTV Prima odsouzená vražedkyně již porodila – narodil se jí chlapec. V nemocnici ji ihned navštívila i kriminálka!

Janáková porodila syna už v pátek a pak odešla z nemocnice v Královéhradeckém kraji na reverz. „Porod probíhal normálně. Na to, že to je druhej porod, tak v pohodě,“ řekla vražedkyně reportérovi Velkých zpráv FTV Prima. Na reverz odešla prý kvůli tomu, že za ní do nemocnice přišla kriminálka. „Oznámili mi, že odebrali testy DNA.“

Video Vražedkyně Janáková už porodila: Synovi policisté hned odebrali DNA, prozradila v rozhovoru. - TV Prima Velké Zprávy

Žena otěhotněla už v hradecké vazební věznici, kdo je otcem dítěte, odmítla sdělit. Věc nyní vyšetřuje GIBS. Na otázku, zda otěhotněla úmyslně, aby se dostala z vězení, odvětila záporně. „Vůbec jsem nevěděla, že takovýhle zákon existuje,“ tvrdí.

Těhotná vražedkyně Janáková se po útěku na dlouho neskryla: Tahle si teď žije!

Odmítla i nařčení, že plánuje útěk z České republiky. „Nemám v plánu nikam utíkat, nemám řidičák, natož cestovní pas a nikdy jsem neměla,“ řekla Janáková. Jaké má plány na rok na svobodě, sama neví.

Na svobodu se Petra Janáková dostala pouze dočasně. Rok po porodu dítěte poputuje zpátky do vězení. Zákon ale neukládá žádná omezení, ženě tedy byly navráceny veškeré doklady. Janáková se nemusí hlásit na žádné kontroly ani být k dispozici například policii.

Spolu s manželem Jaroslavem zavraždili padesátiletého sběratele mincí a známek z Prahy. Pod záminkou, že mají na prodej předměty k rozšíření jeho sbírky, jej vylákali na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem střelila poblíž Lázní Bělohrad zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34.000 korun.

Těhotná vražedkyně Janáková je černá ovce: Ženy přiznaly lesbický sex a uspokojování zeleninou, líčí vězeňská psycholožka

Vraždě předcházely čtyři další skutky, u nichž byl motivem rovněž finanční zisk. Dvakrát se manželé neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Janák zaměstnance nejprve v noci vylákal na opuštěnou silnici pod záminkou, že půjdou společně vykrást kostel. Muže se na místě snažil přejet autem, způsobil mu však jen pohmožděniny a oděrky. Ani napodruhé, kdy manželé podali zaměstnanci kávu s rohypnolem a poté jej nechali havarovat s vozem, plán nevyšel – muž opět vyvázl s povrchovými zraněními.

Janákovi podle verdiktu připravovali ještě další dvě loupežné vraždy, a to sběratelů, které si vyhlédli prostřednictvím internetových inzerátů. Chtěli je vylákat na opuštěná místa, kde je Janáková měla střelit zezadu do hlavy v okamžiku, kdy si muži budou prohlížet domnělou sbírku v kufru auta. První sběratel schůzku na poslední chvíli zrušil. Druhému zachránilo život to, že Janákovi napsal, že přijede bez peněz a nabízené předměty chce nejprve vidět.

Těhotná vražedkyně Janáková porodí v cizině?! Zdrhla, aby nemusela do vězení, bojí se sousedi