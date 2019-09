Křik a pláč vlastního dítěte nechce slyšet žádná maminka. Právě tento zvuk však během jednoho z posledních prázdninových dnů uslyšela Britka Kristina Willmorová (31) z města Bornemouthu, když byla na pláži s dcerou a synem Oliverem. Chlapec se procházel bosky po pláži kus od mámy, když zničehonic veselé povykování prořízl jeho nelidský křik.

„Nevím, jestli to byla mateřská intuice, ale okamžitě mi bylo jasné, co se stalo. Odnesla jsem Olivera do moře a držela ho tam asi půl hodiny,“ popsala Kristina deníku Mirror. Pak vzala maminka syna taxíkem do nemocnice, kde Oliver okamžitě putoval na oddělení popálenin. Lékaři mohli naštěstí vyděšenou maminku uklidnit – popáleniny na chodidle sice vypadaly ošklivě, ale hlubší tkáně poškozené nebyly.

„Oliver by se měl úplně zotavit, ale do školy ho můžu poslat, až když bude schopný sám dojít na záchod,“ popsala Kristina.

Ačkoliv má žena s grilováním na pláži takto nepříjemný zážitek, vůči ohňům u moře nijak nezahořkla. „Líbí se mi, že lidé na pláži grilují a dělají táboráky, jen musí být opatrnější. Neříkám, že by se to mělo zakázat, ale pro grilování by asi měla být vyhrazená určitá část pláže, aby byli všichni v bezpečí,“ podotkla.

Mluvčí městské rady Bournemouthu veřejnost vyzval, aby lidé na pláži nenechávali ohně bez dozoru. „Chceme, aby si všichni mohli na pláži užívat beze strachu. Rádi bychom zdůraznili nebezpečí, jaké představují ohniště skrytá pod pískem. Zůstávají horká i po uhašení ohně a zahřívají písek, navíc je těžké je rozpoznat,“ sdělil zástupce města Lewis Alison.