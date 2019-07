Lucinka potrhaná dogou vyděsila Babiše: Kdyby to byly moje vnučky…

Agresivní pes Lucinku pokousal před dvěma lety v lednu. Holčička si hrála venku s kamarády a ti ji zrovna táhli na bobech po sněhu, když majitel nedalekého pozemku vypustil ven 60kilovou tibetskou dogu, aby se vyvenčila.

Pes došel až k hrajícím si dětem. Lucinka dogu pohladila po hlavě a zádech. V tu chvíli došlo k útoku. Holčička skončila s potrhaným obličejem a nebýt zásahu kolemjdoucího, který psa odehnal, mohlo být ještě hůř.

Lucinka skončila v nemocnici a díky lékařům nepřišla o zrak. Jizev v obličeji se však dívenka možná nikdy v životě nezbaví. Lucinka ale ani přes prožité trauma na psy nezanevřela a podle maminky Lucie je má stále moc ráda.

Majitelům agresivního psa hrozil až rok vězení, ale soudy věc podle rodičů zcela smetly ze stolu. „Prý nejsou zranění tak vážná, aby to řešil soud, a dal to na přestupkové!“ uvedl otec Lucinky. Majitelé dogy podle něj dali dceři jako omluvu čokoládu a to bylo vše. „Žádná pomoc a žádné řešení! Vše jen přes právníka, aby náhodou neudělali chybu,“ dodal.

Holčičku z Trutnova pokousala tibetská doga: Vážně ji poranila v obličeji

Šokující rozhodnutí soudu neušlo pozornosti mnoha čtenářů a ani předsedy vlády ČR Andreje Babiše. Politik se o případu zmínil ve svém týdenním ohlédnutí na facebooku.

„Tenhle týden jsem si přečetl v Blesku něco, z čeho se mi udělalo vyloženě zle. Byly tam fotky a příběh malé Lucinky, kterou při bobování potrhala v obličeji tibetská doga. Tu měl údajně majitel vypustit z pozemku, aby se vyvenčila. Lucinka si fenu pohladila po hlavě a zádech a v tu chvíli na ni doga zaútočila,“ popsal Babiš případ v obsáhlém elaborátu.

Babiš tvrdí, že si dovede představit utrpení, jakým si holčička i její rodiče museli projít a rozhodnutí soudu je podle něj z laického pohledu neuvěřitelné. Právě protože je Babiš laik, plánuje se o případu poradit s erudovanější členkou vlády.

„Chci si o tomhle případu promluvit s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a znát její právní názor. Já jsem taky otec a mám i malé vnučky a je hrozné si něco takového jen představit. No nic, nebudu to rozepisovat. Lucinka a celá rodina mají můj velký obdiv a držím jim strašně palce,“ uzavřel Babiš.