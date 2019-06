Podmínka za pokus o vraždu: První slova dívky, kterou přítel shodil z vyhlídky

Zpráva o tom, že nakonec Lukáš Tuček (20) nebude muset za mříže, proletěla Českem během středy. V tu dobu se ale pochopitelně dostala i k rodině dívky, kterou se mladík pokusil 19. září 2017 zavraždit tím, že ji shodil do rokle. Matka dívky se tak k věci neváhala vyjádřit.

„Tomu nerozumím. Nechápu to a přijde mi to pro ostatní oběti jako beznaděj,“ řekla žena v rozhovoru pro FTV Prima. „Proč pak procházet tím vším, je to stres pro celou rodinu. A de facto je pak výsledek nulový. Výsledek je, že ano, on to udělal, ale je z dobré rodiny, nekouří a nefetuje,“ povzdechla si matka.

Žena však upozornila, že by chlapci, který byl v době činu přítelem její dcery, kazit život nechtěla. Původní sedmiletý trest odnětí svobody jí prý ale přišel přiměřený tomu, že chtěl Tuček zabíjet.

Lukáš Tuček sám po incidentu, při kterém shodil dívku do rokle a pak za ní sám skočil, policii přiznal, že jednal úmyslně. Pak ale úplně otočil. Podle slov matky začal zapírat, vzal si dalšího právníka. Že však jednal vědomě, uznal i soud a svoji verzi přidala také samotná poškozená. „Byla to chyba tam chodit s ním. Ale nenapadlo mě, že by to udělal. Hlavně mě to nenapadlo, že by to udělal dvakrát. Když mě strčil poprvé, tak jsem se chytla a pak to stejně zkusil znovu,“ řekla dívka Primě.

Tuček s novináři odmítl po pravomocném rozsudku soudu komunikovat. I to podle rodiny poškozené svědčí o jeho svědomí. „Nepřijde mi to normální, že člověk, který někoho chce zabít, dostane jen nějakou trapnou podmínku,“ uzavřela svůj pohled na věc dívka, jež mohla kvůli Tučkovi klidně přijít o život. „Já bych chtěla jen spravedlnost, protože si to zaslouží,“ dodala. Pro matku oběti je směrodatné, že Lukáš Tuček za pokus o zabití její dcery necítí žádnou vinu a prakticky popírá, že by něco takového udělal.