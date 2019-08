Ve středu dopoledne před soudem v roli svědkyně stanula 19letá Simona T., matka malého Marečka z Loun. Chlapeček se podle žalobce stal v únoru obětí brutálního zacházení ze strany svého otčíma Josefa K. Tomu nyní hrozí desítky let za mřížemi. Žena pak čelí stíhání za ohrožování výchovy a neposkytnutí pomoci s maximální sazbou 5 let.

Podle očitých svědků působila Simona před soudem nejistě, její výpověď však vrhla světlo na poslední týdny, dny i hodiny Marečkova života. Jak informovala televize NOVA, otčím Marečka bil už od počátku roku a vše se vystupňovalo ve dnech okolo Svátku zamilovaných.

Mareček byl podle svědectví matky v období mezi 13. a 15. únorem už apatický po předchozím bití. „Asi jednou spadl na kolínka, pak jsem ho po zbytek dne musela vodit za ruku. Říkal, že ho bolí nožičky," popsala poslední den Markova života jeho matka. To prý Josefa, který byl podle vlastních slov strašně agresivní, ještě více provokovalo. Když se vrátil domů, začal další teror, který tentokrát už bezbranného chlapce usmrtil.

Jak popsala Simona soudu, Josef na chlapce křičel, proč s ním nemluví, a opakovaně ho uhodil do obličeje. „Fackoval ho ze strany na stranu. Když malej začal slinit a krvácet z pusy, odsával mu to brčkem. K tomu jsem mu podala vařečku, aby se dostal do jeho sevřené pusinky,“ potvrdila před soudem Simona svoji předchozí výpověď na policii.

Potom dítě popadl, strčil ho do vany a asi 10 minut na něj pouštěl ledovou vodu. V průběhu týrání neopomněl Marečka znovu a znovu fackovat. „Ve vaně mu dal pak Pepa velikou facku. To byla nejšílenější facka za ten večer, otočil hlavu, přišlo mi, že se asi i uhodil o vanu. Těch facek bylo několik," popsala to Simona.

Tou dobou už už se Mareček podle všeho ocitl v život ohrožujícím stavu. Simona ani Josef mu ale nepřivolali pomoc. Dítě uložili do postýlky a podle tvrzení Josefa K. si šli údajně užívat kouření a sexu. Zatímco spali, Mareček patrně umíral. V sobotu ráno bylo již na záchranu pozdě.

„Pak mě Pepa vzbudil, že Mára nedýchá. Měl fialovou pusinku. Michal H., který u nás přebýval, volal záchranku. Doktor pak řekl, že už je 2-3 hodiny mrtvý,“ doplnila žena.

Záchranáři už pro chapce nemohli nic udělat, jen přivolat policii, která začala případ vyšetřovat. Následně uvalila vazbu na Jozefa K. a obvinila ho z podílu na Marečkově smrti. Z toho nakonec vzešla i obžaloba z týrání a vraždy, za kterou otčímovi hrozí až 20 let vězení. Verdikt má přijít na podzim.

