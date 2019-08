Mladá žena (24) zmlátila chlapce (10) a zamkla do psího kotce: Rozbil mi okénko! hájila se

Ženu (24), jejíž identitu odmítly úřady veřejně publikovat, zadrželi policisté během středy poté, co vyšetřovatelé analyzovali video od neznámého zdroje a díky tomu zjistili, ve které oblasti by se mohla dotyčná nacházet. Po příjezdu na místo skutečně ženu i dítě z videa nalezli. Podle mluvčího policie Nigerijka uvedla, že chlapec je její příbuzný.

Found this video on IG: @pinkberryblooom and I think this needs to be investigated. If there’s anyone with any useful info on the source of this video, kindly hit me up. Cc @TunjiDisu1 @aleeygiwa @PoliceNG_CRU @PoliceNG @MirabelCentreNG @thepamilerin @channelstv @YourViewTVC pic.twitter.com/TczvaNlpHR