Čech vraždil v Chorvatsku? Prodloužili mu vazbu, tělo oběti se nedaří najít
Soud v chorvatském Zadaru nevyhověl návrhu českého podnikatele Antona F. na propuštění na kauci a znovu mu prodloužil vazbu o dva měsíce. Anton F. je podezřelý z vraždy obchodního partnera Alexe B., jehož tělo se dosud nenašlo.
Soud v chorvatském Zadaru v pátek 22. srpna znovu prodloužil vazbu českému podnikateli Antonu F., kterého místní úřady podezírají z vraždy obchodního partnera. Informoval o tom server iROZHLAS s odvoláním na jeho právníka.
O prodloužení vazby jednal soud v Zadaru už ve čtvrtek, rozhodnutí však oznámil až v pátek. Anton F. podle iROZHLAS navrhl složení kauce i odebrání cestovního pasu, soud ale na tyto záruky nepřistoupil a vazbu prodloužil o dva měsíce.
Tělo Alexe B., který před dvěma měsíci zmizel, se zatím nenašlo. Soudkyně Antonu F. vazbu prodloužila na konci července o měsíc, státní zástupce tehdy navrhoval dva měsíce.
Podnikatel z Českých Budějovic podle chorvatských médií, která se odkazují na policejní zdroje, se 22. června vydal se svým obchodním partnerem, 38letým českým občanem, na lodi k ostrovu Molat. Anton F. je mimo jiné dlouholetým instruktorem potápění. Právě po společném potápění Alex B. zmizel.
Anton F. pochází ze Slovenska a některá česká média přinesla zprávy, že se na Slovensku aktivně zapojil do dvou únosů podnikatelů a tří vražd mezi mafiány. Antona, jeho syna a jeho společníka podle českých médií loni jihočeská policie obvinila z několika trestných činů v souvislosti s nelegálními billboardy. Kriminalisté je podle těchto zdrojů stíhají mimo jiné kvůli vydírání, zastrašování a napadání politiků a aktivistů, kteří proti černé reklamě vystupovali.
