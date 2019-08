Muži, který našel mrtvého souseda Jana (†21) a jeho přítelkyni (†16), není do řeči. „První dojem byl, že tam oba spí. Když jsem přišel blíž, krve by se ve mně nedořezal.

Skočit z takové výšky, to je šílené,“ svěřil se pro Blesk.cz. Podle informací Blesku se mladý pár v bytě v 5. patře, kde bydlel Honza se svou matkou, pořezal na rukou. Poté společně vyjeli výtahem do 11. patra, objali se a vrhli se do přibližně třicetimetrové hloubky schodišťovým průhledem! Původní informaci, že skočili do výtahové šachty, místní vyvrátili.

„Museli se bouchat o to zábradlí, protože to byly takový rány, jak kdybyste se o to bouchal a padal dolů. Krev byla všude, na každým schodu. Paní to včera deratizovala asi tři čtyři hodiny,“ popsala další ze sousedek FTV Prima. „Říkali nám, že je nemohli vytáhnout, že tam byli mezi tím zábradlím zaklíněný a prý je nemohli ani poznat,“ doplnila.

Depresivní obrázky na profilu

V domě, kde bydlí 250 lidí, zavládlo po tragédii zděšení. „Vím, že se kluk i matka léčili, měli psychické problémy. On sám mi řekl, že bere antidepresiva. Občas byl v pohodě, jindy s nikým nemluvil a hleděl jen do země,“ prozradila sousedka z patra. Podle lidí z domu mladík pracoval v léčebně dlouhodobě nemocných.

O zvláštním rozpoložení mladíkova duševna svědčí i jeho facebookový profil. Na něm má mnoho temných japonských anime kreslených postav, některá si dokonce podřezává žíly! Citáty zase odráží rozervanou mladíkovu duši. „Možná nakonec skončím v pekle, ale aspoň tam budu mít všechny své kamarády,“ je jeden ze sdílených motivů.

Cizí zavinění vyloučeno

Mladý pár sousedka naposledy viděla před 14 dny. „Vykláněli se dost z okna, až se mi zdálo, že je to nebezpečné. Nevím, co si o tom všem myslet, ale je to hrůza,“ dodala žena. Mladou, teprve šestnáctiletou dívku v domě nikdo víc neznal.

Kriminalisté během neděle vyslechli většinu z obyvatel domu, byt v 5. patře, odkud se dvojice vydala k osudovému skoku, zapečetili. Matka hocha skončila v péči lékařů.

Policie vyloučila cizí zavinění, hlavní vyšetřovací verzí je sebevražda. „Bližší informace k osobám zemřelých nebudeme sdělovat,“ sdělila policejní mluvčí Alice Musilová s tím, že byla nařízena pitva.

