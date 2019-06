Video Zemřelý youtuber Etika (†29) miloval Nintendo Switch - Instagram

Desmond nahrál své poslední video na portál youtube 19. června. „Nechť je můj příběh radou a výstrahou ohledně ho*en na sociálních sítích, chlape. Zm*dá tě to a dá ti to představu, jaký chceš mít opravdu život a to může skončit úplně mimo mísu. Naneštěstí, mě to sežralo,“ prohlásil mladík sklesle. O youtuberovo zdraví se následně začali bát nejenom jeho bližní, ale i fanoušci, uvedl britský list Daily Mail. Kuchař Filip (†19) neustál rozchod: Spáchal sebevraždu, stejně jako jeho máma

Našli jeho mobil, peněženku a Nintendo

„Prosím, buď v pořádku, nemůžeme tě ztratit,“ napsal na sociální síť jeden z nich. „Milujeme tě z hloubi svých srdcí,“ uvedl další. Strach o Desmonda se zvýšil poté, co byl minulou středu nalezen jeho mobil, peněženka a konzole Nintendo Switch na Manhattanském mostě. Vše nasvědčuje tomu, že depresí ztrápený Newyorčan z něj skočil vstříc smrti a konci svým chmurám. Mrazivá zpověď syna: Nevěřím, že otec (†53) jen tak skočil ze 3. patra policejní budovy!

Expřítelkyně: Měl deprese