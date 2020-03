Zpět

Videohry zlepšují paměť, reflexy a mohou vás naučit i cizí jazyky. Pokud to s nimi ale přeháníte, můžete dopadnout špatně. Thajský hráč Sastra Mo-in (†25) pařil až do vyčerpání. Po dlouhé herní seanci usnul a to se mu stalo osudným. Mobil, který měl v ruce a byl zapojený do nabíječky, ho probil elektřinou a zabil.