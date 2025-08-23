„Začíná to přesně v šest ráno a skončí to vždy až v deset večer. Nejhorší je, když spustí varhany, to je vždy největší randál,“ řekli Blesku naštvaní obyvatelé ulice. Církevní obřady ulicí zní podle nich od čtvrtka 14. srpna.
Pokud by se chtěl někdo z nich přece jen obohatit duchovním slovem a nějakou část nestihl, nemusí zoufat. Časová smyčka pouští asi hodinovou mši šestnáctkrát za den, čili asi stokrát za týden!
Pivoňku na plot ohraničeného pozemku střeženého hned několika kamerami umístil odkaz na náboženskou skupinu z USA. Kdo ji vede je nedohledatelné, nicméně Pivoňka je podle serveru justice.cz ředitelem její české odnože.
„Může Boží slovo a duchovní hudba ovlivnit růst rostlin? Podle Bible byl svět stvořen Božím slovem. Má tuto moc ještě dnes?,“ odvolává se Pivoňka na výzkum. Podle místních je to ovšem jen záminka. Skutečným důvodem jsou podle nich jen špatné sousedské vztahy.
Ve Tvarožné na Brněnsku musí obyvatelé od 6 do 22 hodin poslouchat mše a náboženskou hudbu. Hynek Zdeněk
Redakce Blesku se snažila zjistit stanovisko obce k celodennímu vysílání mše přes reproduktory. „O této situaci víme a v rámci možností se jí zabýváme. Nebudeme ovšem nic komentovat do médií,“ řekl starosta Tvarožné Pavel Šťastný (60, NK).
V lokalitě, kde se mše a duchovní hudba rozléhá, bývala dříve cihelna. Po jejím zániku si místní obyvatelé část pozemků chtěli odkoupit a rozšířit si zahrady. Jako celek je ale získal Pivoňka, který jim měl odkup nabídnout za výrazně vyšší cenu. Když neuspěl, chtěl tam umístit bezdomovce. Aktuálně si takto údajně snaží vynutit získání stavebního povolení pro dva rodinné domy.
Radek Pivoňka v roce 2006 obvinil z úplatkářství bývalého šéfa brněnského inspektorátu České obchodní inspekce Petra Ventrubu a následně i vedoucí stavebního úřadu Brno-jih Ilonu Novotnou. Oba úředníci stanuli před soudem.
„Soud je přesvědčen o tom, že pan Pivoňka nemluví pravdu,“ řekl k případu Novotné samosoudce Městského soudu v Brně Ivo Zummer a osvobodil ji. Ventruba byl původně stejným soudem odsouzen, Krajský soud v Brně ale verdikt v plném rozsahu zrušil a i on poukázal na Pivoňkovi nevěrohodnost.