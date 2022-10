Střelec

Pracovní povinnosti se na vás valí ze všech stran a dalo by se říci, že vás to nechává chladnými. Do ničeho ohledně vaší profese se vám nechce. Kolegové jsou na vás naštvaní, protože mají kvůli vám více úkolů. Měli byste se konečně zapojit a vzchopit se.