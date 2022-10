Býk

Merkur bude až do 10. října v opozici s vaším znamením, a proto byste měli zbystřit. Najednou jste takoví zpomalení a do ničeho se vám nechce. Jenomže to vám v ničem nepomůže a nadřízený si vás podá. Pokud se to nestane dnes, tak v nejbližším období.