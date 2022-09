Ryby

Kvůli nepřejícímu spojení Venuše s Neptunem je to v trvalém vztahu jako na houpačce. Vlastně máte dojem, že jste všechno pokazily, nicméně si za to můžete samy. Jednu dobu jste měly pocit, že si musíte od partnera odpočinout, ale on už o vás nemá zájem.