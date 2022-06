Libůstkou obžalovaného byla jízda pod vlivem pervitinu. Na jaře 2020 opustil brány vězení a půl roku sekal latinu. Jenže od 9. do 22. listopadu ho policisté dopadli v brněnských ulicích pod vlivem drog hned třikrát!

K soudu nedošel, zmizel

Proti trestu za maření úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky, který mu udělil letos v dubnu Městský soud v Brně, se odvolal. A zmizel. „Jednání je vedeno jako proti uprchlému,“ řekla předsedkyně odvolacího senátu Hana Kleinová.

Na její dotaz, kde má klienta, pokrčil obhájce jen rameny. Recidivista přitom v odvolání pro sebe drze navrhoval podmínku a ochranné ambulantní léčení.

„Odvolání se zamítá. Osobnost obžalovaného a jeho trestní minulost vylučuje podmínečné odsouzení. Z předchozích trestů si nevzal žádné ponaučení,“ shrnula soudkyně. Verdikt je pravomocný.

Dopravní expert: Je potřeba přitvrdit!

„V podobných případech jak je tento byc se přikláněl k institutu doživotního zákazu řízení, tak jak to upravují ve Švédsku, Finsku či Nizozemí, stejně tak k zabavení automobilu. Řízení pod vlivem drog je nesmírně nebezpečné, ohrožuje životy a zdraví ostatních motoristů. Navíc by měla fungovat jak soudní moc, tak i vykonavatelská. Takový člověk by měl být pod kontrolu, aby nedostal šanci znovu se vrátit na silnici,“ okomentoval případ dopravní expert Igor Sirota.