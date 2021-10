Když policisté chtěli řidiče bílého BMW zastavit, začal jim ujíždět. Ulicemi České Třebové jel rychlostí až sto kilometrů v hodině! Někteří kolemjdoucí museli uskakovat, aby je šílený řidič nesrazil.

„Jeho jízda skončila až ve chvíli, kdy nezvládl řízení a v ulici Hýblova naboural do dvou zaparkovaných vozidel. Ani v té chvíli se ale nechtěl vzdát, vystoupil z auta a dal se na útěk,“ uvedla mluvčí policie Dita Holečková k události, která se odehrála v úterý 5. října. Policista byl ale rychlejší, dohnal ho a za použití hrozby namířené pistole ho zadržel.

A důvod ujíždění? Dvacetiletý mladík neměl řidičák, byl na něj vydán příkaz k zatčení a měl pozitivní test na drogy. „Na základě příkazu k zatčení a následnému rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí putoval muž do vazební věznice,“ dodala mluvčí. Společně s ním jel ve voze i spolujezdec, který řekl, že mu auto půjčil. A to i přes to, že věděl, že nemá řidičák.