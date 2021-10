Rodina Christiny Nancové se 2. října obrátila na policii s tím, že pohřešují svou dceru. Devětadvacetiletá žena se rodině neozývala a nikdo o ní neměl žádné zprávy. Zlom ve vyšetřování nastal, když si policista všiml na policejním parkovišti ve městě Huntsville bot vedle policejní dodávky. „Přišel k ní a našel tělo Nancové uvnitř. Okénka u dodávky byla otevřená,“ uvedl na tiskové konferenci podle serveru New York Post policejní důstojník DeWayne McCarver.

Strážci zákona podle videozáznamů z 25. září zjistili, že žena se potloukala po parkovišti a následně vlezla do dodávky. Zároveň vyšetřovatelé dodali, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o násilný zločin. „Oficiální příčinu smrti stanoví soudní lékař,“ dodali policisté s tím, že se čekají rovněž na výsledky toxikologie.

Rodina však s vyšetřováním policistů není spokojená. „Video nenasvědčuje tomu, že to byl naše sestra Christina Nanceová,“ uvedla sestra ženy Whitney. Podle McCarvera musí být dodávka podle protokolu zamčená. „Je to otázka odpovědnosti z naší strany. To se nemělo stát,“ uvedl. Není ani jasné, jak se mohla Christina pohybovat po parkovišti, aniž by si jí nikdo nevšiml.

