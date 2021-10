Uvázl v dopravní zácpě a chtělo se mu na malou. Nevěděl co s tím, tak ho nenapadlo nic lepšího než si zavolat o pomoc na tísňovou linku. „Jak vám policie pomůže se vymočit?“ byla mu rétorická otázka policistů jasnou odpovědí na jeho trable.

Muž v kanadském Ontariu uvázl v dopravní zácpě a potřeboval na malou. Už to nemohl vydržet a než aby vyběhnul ven, aby ho ze silnice viděli močit ostatní řidiči nebo to pustil do kalhot, ztrapnil se raději před policisty na tísňové lince. Svoji svízel, která si žádala neodkladné řešení, tím ale nijak nevyřešil.

Na zhruba půlminutové nahrávce je slyšet volajícího, jak si žádá nejprve sanitku a následně se opravuje a prosí o policejní pomoc. „Takže potřebujete policii, ok. Co se děje?“ zeptal se operátor. „Jde o to, že potřebuju na malou a ta kolona vůbec nejede,“ řekl řidič. „Potřebujete čurat?“ ujistil se operátor, jestli slyšel dobře. „Jo,“ odvětil nevinným hlasem muž.

Když pracovník zjistil, že řidič mluví vážně, hovor už dlouho nepokračoval. „Takže vy voláte na tísňovou linku jenom proto, že chcete močit...“ řekl pracovník, do jehož slov mu muž vstoupil a zopakoval své „jo“. „A jak vám má policie pomoct se vymočit?” zkoušel pracovník logiku, ale na hlase už je dobře znát, že spíš než otázku právě vyřkl konečnou odpověď.

„Já fakt potřebuju na záchod,” zažadonil muž ještě jednou, naposledy. „Nevím, co po mně chcete, pokud chcete močit. S tím vám nepomůžu. Končím hovor, díky, na shledanou,“ uzavřel „zásah“ rozladěný, ale profesionální pracovník tísňové linky.

Podivný rozhovor v audio stopě policie později pověsila na internet, aby si lidé mohli poslechnout příklad toho, co není urgentní případ, se kterým se na tísňovou linku obracet.

Jaké řešení muž nakonec k úlevě zvolil, anály neuvádějí.