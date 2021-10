Žák šesté třídy v Permském kraji na východě evropské části Ruska v pondělí ráno přinesl do školy zbraň, ze které dvakrát vystřelil. Jednoho ze spolužáků zranily střepiny skla z okna roztříštěného výstřelem, ale po ošetření byl již propuštěn domů. Ředitelka školy posléze přesvědčila dvanáctiletého žáka, aby změnil své záměry, odhodil zbraň a vzdal se. Nyní je v rukou policie.

Během střelby byly ve škole v obci Sars více než tři stovky dětí a tři desítky pedagogů. Incident vyšetřují federální kriminalisté. Ministerstvo školství uvažuje o udělení vyznamenání za statečnost při zvládnutí situace, která v řadě předchozích případů skončila krveprolitím, uvedla agentura Interfax.

Chlapec do školy přinesl loveckou karabinu podobající se armádní útočné pušce kalašnikov a vystřelil dvakrát do vzduchu. Zbraň patřila jeho otci. Ředitelka školy Galina Zajcevová tvrdí, že dotyčný chlapec se až dosud nijak špatně neprojevoval, býval to klidný žák a dobře se učil. Ale chlapec se podle zdroje Interfaxu v době útoku choval divně, hovořil o "pokynech od boha" a stěžoval si, že je pronásledován. Nelze vyloučit, že v pozadí činu byla šikana.

Pondělní vyučování bylo ve škole zrušeno. Gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin nařídil prověřit organizaci, která měla mít bezpečnost ve škole na starosti. Minulý měsíc přímo ve městě Perm osmnáctiletý student Timur Bekmansurov začal střílet z legálně držené zbraně v budově místní univerzity. Šest lidí přišlo o život, více než dvě desítky utrpěly zranění. Útočník byl při zatýkání zraněn.

Nešlo o první případ svého druhu. V říjnu 2018 při střelbě a výbuchu ve škole v Kerči na anektovaném ukrajinském Krymu přišlo o život 21 lidí, včetně útočníka, kterým se ukázal být místní student. Další šest desítek zraněných skončilo v nemocnicích. Ještě dříve, v květnu 2018, student prvního ročníku dopravní školy u Novosibirska střelil po svém spolužákovi a pak spáchal sebevraždu.

Letos v květnu absolvent kazaňské školy zastřelil devět lidí – sedm dětí, učitelku a zaměstnankyni školy. Osmnáct raněných bylo hospitalizováno, připomněla ruská redakce BBC s tím, že nejde ani zdaleka o kompletní seznam případů se střelbou v ruských školách.

Městys Sars leží na železniční trati mezi Kazaní v Povolží a Jekatěrinburgem na Urale. Má podle dostupných údajů necelých pět tisícovek obyvatel.