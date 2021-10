Jednu z nejbrutálnějších vražd ve slovenské historii spáchali dva mladíci Rudolf D. a Milan J. v zanedbaném a otevřeném krytu civilní obrany nedaleko čerpací stanice ve slovenském Martině. Oběť si vytipovali zcela náhodně, hnala je jen touha vidět krev a „vědět, jaký je to pocit někoho zabít“.

Nešťastného Jozefa oslovili na benzince a pozvali ho do krytu, aby tam s nimi popil. Pár minut nato mu suše oznámili, že ho zabijí. Poté, co ho zmlátili, vzal Rudolf D. dřevěný hranol a Jozefa jím tloukl do hlavy a hrudníku, dokud 47letý muž nezůstal nehnutě ležet. Vrah pak uchopil skleněný střep a ležícímu Jozefovi podřezal krk, prý aby si byl jistý, že je mrtvý. Milan J. nakonec se slovy „chci vidět mozek“ střepem oběť řízl do hlavy.

„Byl to ještě mladý člověk, musejí se stydět, svi*ě,“ reagoval po vraždě otec oběti. Dvojice vrahů byla brzy dopadena a obviněna.

Mohou se vrazi napravit?

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie před soudem prezentovali výsledky svých posudků, které měly určit, zda je v budoucnu Rudolfova a Milanova náprava možná, nebo zda jsou pro společnost nebezpeční jednou provždy.

„Teď určitě nebezpeční jsou, v budoucnosti být nemusejí. Nejdůležitější otázka je, jak se postaráme o to, aby nebezpeční příště nebyli,“ uvedl pro televizi JOJ klinický psycholog Dušan Kešický.

Obětovali by se vrazi za svou oběť?

Vrazi před soudem vyjádřili nad svými činy lítost. Oba shodně řekli, že kdyby se dal vrátit čas, raději obětují svůj život, aby Jozef mohl žít. Jeden z obžalovaných u soudu plakal. Plakala i Jozefova rodina, zejména když spatřili hranol, kterým vrazi jejich syna ubili. Jozefův otec raději odešel ze soudní síně.

Prokurátor navrhoval Rudolfa D. odsoudit na doživotí a Milana J. na 25 let. Nakonec ani jeden z nich doživotí nedostal. Po dvouhodinové poradě soudního senátu si obžalovaní vyslechly trest 24 a 20 let odnětí svobody a musejí pozůstalým zaplatit 30 tisíc eur (760 tisíc korun). Výše trestu zklamala jak rodinu zavražděného muže, tak prokurátora.

„Doživotí a konec! Byl to můj syn a oni ho chladnokrevně zavraždili,“ řekl Jozefův otec ještě před soudem. „Domnívám se, že osoba, která v takovém mladém věku má tak mimořádně agresivní potenciál, by mohla být reálným rizikem pro bezpečnost i po výkonu tak dlouhého trestu, jako je 24 let. Z tohoto důvodu jsem podal odvolání,“ informoval prokurátor Daniel Lipšic.

„I na minulých projednávání padalo, aspoň co se týká Rudolfa D., že doživotí by bylo na místě," uvedl zástupce poškozených Pavel Labáth. Rozsudek ještě není pravomocný, po přijetí prokurátorova odvolání bude mít poslední slovo v případu Nejvyšší soud.