Těžko podle odborníků hledat podobný zločin v celé historii slovenské kriminalistiky. Dva mladíci u benzinové pumpy nalákali náhodného muže a pak ho brutálně zavraždili. Jeden z nich chtěl vidět lidský mozek, proto mu do hlavy řezali střepem. Vyšetřování případu se konečně posunulo kupředu.

Hororová událost se stala začátkem roku 2021 u benzinové pumpy ve slovenském Martině. Dva mladíci si vytipovali náhodnou oběť a tu vlákali do opuštěného, ale otevřeného civilního krytu. Tam muže nemilosrdně umlátili k smrti.

Podle webu televize JOJ noviny.sk se jim Jozef (†47) v prostorech krytu měl svěřovat, že se pohádal s potomkem. Podle obžaloby mu vrazi několik minut poté oznámili, že zemře. Jeden z nich ho udeřil do hlavy, a když se začal bránit, druhý vzal dřevěný hranol a umlátil ho. V okamžiku, kdy první z nich pronesl, že chce vidět mozek, ještě živému začali střepem řezat do hlavy.

Speciální prokurátor Daniel Lipšic, který případu bude nyní dozorovat, si na nic podobného na Slovensku nevzpomíná. Případ podle něj představuje absolutní neúctu k lidskému životu.

„Už jen ten motiv je opravdu naprosto zavrženíhodný, zvrhlý. Vytipovat si v podstatě náhodnou osobu, aby někdo poznal, jaký je to pocit někoho zavraždit? Já si myslím, že to je v naší kriminalistice poměrně ojedinělý případ,“ řekl pro televizi Lipšic.

Podezřelé muže policie zadržela několik dní po činu a obvinila je. Od té doby jsou ve vazbě. Nyní konečně padla obžaloba a případ bude směřovat k soudu. Termín projednávání zatím není určen, trestní senát nyní studuje spis. Viníci mohou dostat výjimečný trest odnětí svobody až na doživotí.

Rodiče zavražděného požadují pořádný trest. „Já jsem kluka nevychovával, aby ho někdo takhle bestiálně zamordoval! Nejpřísnější trest, nejpřísnější trest!“ řekl televizi zarmoucený otec oběti. „Když ještě žije a někdo mu tohle udělá, já si to neumím představit, jak to muselo být strašné, strašné to bylo, jen trpěl,“ uvedla Jozefova máma.