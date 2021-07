„Jez ve Šternberku má propust uprostřed a je velmi úzká. Nájezd ještě komplikovala kláda, která byla opřena o kozu a korunu jezu. Už tak úzký nájezd byl tím značně znesnadněn. Řekou teklo 50 kubíků, což znamená zvýšený průtok,“ vysvětlil Petr Ptáček.

Jestli se vodáci (13 až 19 let) na raftu pokoušeli trefit do propusti a proud je strhl, nebo se rozhodli jet přes korunu, je zatím otázkou, ale nakonec se raft převrátil do mouhutného válce pod jezem. Je také možné, že se vodáci chtěli kládě vyhnout.

Raft doprovázel průvodce na nafukovacím kajaku Helios. „Od splutí byli varováni ze břehu místními, kteří na ně křičeli, ať tam nejezdí. Ale oni to nerespektovali," popisuje vodní záchranář.

Tři marné pokusy o záchranu

Místní uslyšeli volání o pomoc a rychle k místu přiběhli. Vzali sebou záchranný kruh, který je umístěn na jezu, ale bohužel po hodu tonoucímu se lano přetrhlo a oni museli improvizovat. „Půjčili si dlouhé hrábě od majitele MVE a těmi přitahovali tonoucí k výstupním žebříkům, které jsou umístěny v betonových kolmých křídlech," líčí Ptáček.

Do jezu ale stále skákal průvodce z kajaku. „Byl vytažen, ale skočil tam znovu. Znovu ho vytáhli, ale po třetím skoku už zmizel pod hladinou a byl nalezen o hodinu později a 3 km níže utonulý," popisuje Ptáček s tím, že mladý muž zřejmě cítil odpovědnost za celé neštěstí.

Druhou obětí neštěstí byla mladistvá dívka, kterou vrtulník přepravil do pražské nemocnice, kde zemřela. Další, 17letou dívku, letecká záchranná služba přepravila do jihlavské nemocnice. Ta byla podle informací CNN Prima News již daří dobře a tak byla ve čtvrtek propuštěna z nemocnice a odjela s rodiči domů. Zbývající čtyři lidi, z toho tři ženy a jednoho muže, sanitky převezly do benešovské nemocnice.

„Nadále probíhá vyšetřování této tragické události. Benešovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Zatím je to proti neznámému pachateli,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Fliegerové se nehoda stala na jednom z nejnebezpečnějších jezů v republice. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři, přiletěly i tři záchranné vrtulníky. „Při příjezdu jednotek k řece Sázavě bylo zjištěno, že svědci události vytáhli některé osoby z vody a o vytažení dalších se pokouší. Hasiči na místě rychle připravili veškeré vybavení, které je potřeba pro záchranu tonoucích, a vyprostili z vody zbylé osoby. Všechny nezletilé si převzala zdravotnická záchranná služba, která je na místě ošetřila a následně transportovala do nemocnic,“ uvedla Fliegerová.

Podle aktuálních informací letos dosud v ČR zemřeli tři vodáci. Kromě úterních obětí neštěstí nepřežila sjíždění Otavy ve Strakonicích žena, která 4. července spadla do vody z převrácené kánoe. Podařilo se ji oživit, ale později v nemocnici následkům tonutí podlehla.

Fliegerová upozornila na to, že v řekách je nyní hodně vody a některé jezy mohou být velmi nebezpečné. Vodáci by podle ní měli zvážit, zda mají dostatečné zkušenosti, sledovat aktuální situaci na jezech a řekách, a pokud si nejsou jisti, raději by s vyplutím měli počkat na příhodnější dobu.