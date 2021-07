Čtyřčlennou rodinu zastihla bouře doprovázená přívalovým lijákem a silným vichrem u Čížové na Písecku. V tu chvíli kolem nich projížděli ve fiatu muž a žena. Zastavili a nabídli jim, že se promoklé děti mohou schovat u nich ve voze. „Krátce poté, co děti nastoupily, spadl na automobil vyvrácený strom,“ uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. Muž a žena byli na místě mrtví, zraněné děti převezli záchranáři na traumacentrum českobudějovické nemocnice.

Souhra náhod, ale i risk

Podle zkušeného profesionála, který si prohlédl snímky z místa neštěstí, na němž skončil rodinný cyklovýlet, jde o tragickou souhru nešťastných náhod. Ibrahim nicméně pro Blesk.cz zdůraznil, že vždy je potřeba dát na rady meteorologů. „Vůbec bych nevyjel, nebo se těmto úsekům aspoň snažil vyhnout. Je důležité počasí sledovat a neriskovat,“ říká.

Odborník zdůrazňuje, že dnes už máme k dispozici různé aplikace, díky nimž se dá sledovat pohyb srážek. „Lidé u nás na to ale nejsou zvyklí, protože se tady nic takového delší dobu nedělo, a tak to hází za hlavu. Není to jako v Americe, kde se vydá varování a kde to všichni sledují, protože jsou na to zvyklí. Radím tedy aspoň sledovat mapové aplikace, jestli ta bouřka jde přes vás, nebo se vám vyhne,“ doporučuje Amar Ibrahim.

Hurikánu, vichřici nebo přívalové vodě podle instruktora kurzů přežití neutečete, situace se musí řešit na místě. Utíkat se dle jeho slov dá půl hodiny až hodinu předem. „Jsou různé aplikace, třeba v hodinkách, které reagují na změnu tlaku a varují vás. Tady byl problém už v tom, že se do takové situace vůbec dostali. Když vidím fotky toho lesa a vidím, kam to popadalo, může to být i problém podmáčené půdy. Člověk by měl pozorovat, jestli se něco blíží, případně se těmto lesním úsekům aspoň vyhnout,“ varuje Ibrahim.

Schovat se do příkopu

Pokud se přesto dostaneme do stejné nebo podobné situace, jak správně jednat? „Když už něco takového přijde, tak se z toho těžko uniká. Když vidím fotky z místa, tak bych si lehl do příkopu u silnice. Schovat děti do auta, když byl takový vítr a kolem stromy, bylo velmi riskantní. Ale člověk si to běžně v takové situaci nemusí uvědomit,“ upozorňuje expert.

On sám pořádá kurzy pro přežití, nebezpečné situace tak musel řešit přímo v praxi. „V lese, když se něco takového blíží, vzbudíme lidi na našich kurzech, vyhledáme rozpadlý barák, něco, co máme poblíž, a tam se schováme. Protože nikdy nevíme, jaký strom kdy a kde padne,“ dodává Ibrahim s tím, že naprosto klíčové je sledovat varovné aplikace a neriskovat.

Jak se chovat v lese…

„Když stojíme v zalesněném úseku, tak se z něj snažíme co nejrychleji dostat ven. Půda je totiž často podmáčená. Na stromech řádí kůrovec, a proto jsou stromy v lese různě prořezané. Krajní stromy mají pevné kořeny, ale ty uprostřed už je nemají tak hluboké, protože nepodléhají větru tolik jako ty krajní. Vítr se totiž vždy opře o kraj lesa,“ vysvětluje Ibrahim.

Co dalšího dělat?

Jde o to, jaká kalamita přijde. „Mohou přijít blesky a bouřka, je pak důležité nemít u sebe žádný kovový předmět a schoulit se do klubíčka, jít do podřepu. V případě hurikánu se doporučuje spojit se ve více lidech v podpaží a schovat pod kamenný převis, pod proláklinu, anebo do příkopu. Když ale teče voda a je tam přívalový déšť, tak naopak hledat vyvýšené místo,“ dodává expert.

VIDEO: Jak vznikají nejničivější bouřky na území Česka?