V Česku není snad nikdo, kdo by neviděl emotivní video, na němž muž z tornádem zničené obce na jihu Moravy prochází v šoku svůj dům, vzlyká a z trosek tahá své zasypané věci…Žena ho přitom uklidňuje. Video zaujalo i psychoterapeuta Jana Kulhánka, který má se živly svou vlastní těžkou zkušenost.

„Situaci sleduji a dost prožívám, když byly povodně v roce 2002, tak jsem měl kompletně vytopený byt. Jde o hodně traumatické zážitky, kdy ta situace člověku bez jakéhokoli varování úplně změní život,“ popisuje Kulhánek.

Autentické video zachycující plačícího muže, který prochází troskami domu bez střechy a opakuje: „Nejsem mrtvej. Být nahoře, tak prostě umřu,“ zasáhlo i zkušeného profesionála.

„Rozhodně je to bezprostřední reakce na těžké trauma, těžký šok a vůbec vyrovnávání se na jednu stranu s tím, že rodinu postihla taková katastrofa, na druhou stranu hrůza z toho, že to taky nemusel přežít. Pán si uvědomil, že opravdu byl ohrožen na životě,“ vysvětluje Kulhánek.

Najít druhou kopačku...

„Teď abych si našel druhou kopačku a vydělal si fotbalem pro mou rodinu,“ naříká mladík ve zpustošeném domě....

„Jde o způsob, jak se uklidnit, jak se snaží najít klid, ale co bude dělat dál, to se může ještě desetkrát změnit. Je to rychlá bezprostřední reakce na takové ohrožení,“ hodnotí způsob uvažování muže na videu zkušený psycholog.

Podle odborníka jde o akutní reakci na stres. „Někdo začne být nekoordinovaně aktivní, potřebuje něco dělat, začne rovnat věci, uklízet, jiný úplně ztuhne, není schopen pohybu, upadne do pasivity,“ popisuje různé způsoby chování.

Šok i pro odborníka

Sám Kulhánek takovou situaci na vlastní kůži zažil týden po povodni. „Týden jsem věděl, že v bytě ta voda je, ale stejně, když jsem tam přijel a viděl to na vlastní oči, tak jsem tam začal něco nesmyslně rovnat,“ vysvětluje Kulhánek s tím, že bezprostřední reakce bývá hodně emotivní, často iracionální. „Ale je to normální takto reagovat,“ upozorňuje.

Naopak žena na videu jedná velice klidně a muže konejší. „Ríšo, ale žijeme,“ říká mu vyrovnaným hlasem. „Někteří lidé jsou v panice v tu chvíli, když se to stane, ale pak jsou lidé, u nichž ta první reakce je klidná, dost jim uleví, že můžou pomoci něco řešit. Ale potom to na ně přijde zpětně, emoce je většinou doběhnou se zpožděním,“ dodává k tomu Jan Kulhánek.

Co dělat a čemu se vyhnout?

První pomoc obětem katastrof spočívá v tom, že potřebují vědět, že v dané situaci nejsou sami. Že mohou s někým mluvit, že se o ně někdo postará i po materiální stránce, že budou mít kde složit hlavu. „Naopak určitě postižené do ničeho nenuťme, nezlehčujme jejich situaci, neříkejme jim, že musí být stateční. Nabízejme pomoc, ale buďme citliví,“ dodává psycholog.

