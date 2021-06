Mimořádně silná bouře se ve čtvrtek vpodvečer prohnala také Lužicemi na Hodonínsku. Postižena je podle místostarosty Jakuba Buchty asi třetina obce, domy jsou bez střech. Lidi, kteří to potřebují, evakuují do sokolovny. V lokalitě jsou postiženy i další obce. Jeden z místních popsal, že celé běsnění trvalo 15 minut. "Nikdy jsem se tak nebál," řekl pro CNN Prima News přímý svědek Martin Kučaba.

„Je to tady jako v Americe, domy jsou bez střech, poničené, stromy vyvrácené, průmyslové podniky, ty dva největší, co tady máme, mají vysklená okna. Momentálně lidi evakuujeme do sokolovny a zajišťujeme jim to nejnutnější. Jde o desítky lidí, především ty, co přišli o střechu nad hlavou," uvedl Buchta.Postižena je podle něj především centrální Velkomoravská ulice. Místostarosta uvedl, že v obci jsou zranění, přesný přehled ale neměl.

„Přiznám se, že všechno přišlo velice nečekaně. Začaly lítat blesky a z ničeho nic se vytvořil vzduchový vír. Před naším domem se najednou zjevilo tornádo. Nikdy jsem se tak nebál. V podstatě se to blížilo přímo na nás. My jsme se stihli schovat pod stůl a v podstatě za 15 minut jsme vyšli ven a viděli tu spoušť, kterou to zanechalo. Všem nám tu zbyly jen oči pro pláč,“ řekl pro CNN Prima News obyvatel Lužic a přímý svědek tragédie Martin Kučaba.

„Já to mohu přirovnat k nějakému hollywoodskému filmu, kde na zemi vidíte osobní věci, střechy a pustou krajinu, která vypadá v podstatě jako po apokalypse. Bohužel tu nefunguje datové připojení a já informace čerpám hlavně z rádia. Nemohu potvrdit, že byla zničena polovina obce Lužice. Náš dům nicméně stojí hned na začátku, to nejhorší se stalo desítky metrů od nás. Situace je tu velmi nepřehledná, všude tu houkají sanitky, hasiči. Je tu velký zmatek,“ dodal.

„Nám se to naštěstí několik metrů před domem vyhnulo, ale upřímně jsem si myslel, že nám to sebere střechu, možná i dům. Naštěstí my máme kde přespat a je mi opravdu hrozně líto těch, kteří přišli o střechu nad hlavou a musí spát mimo své domovy,“ zakončil Kučaba.

Bouře se prohnala i okolními obcemi. Značné škody jsou hlášeny například z Moravské Nové Vsi či z Hrušek, ale i z dalších.

Video Záběry zkázy z Moravské Nové Vsi - Facebook/Sjůzn Patíková