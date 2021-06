Nejvíce zasažené jsou podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Situace je stabilizovaná v Hruškách, kde by nemělo dojít k ohrožení života.

V ostatních obcích stále pracují jednotky integrovaného záchranného systému na záchraně lidského života. Novinářům to řekl Grolich po jednání krizového štábu. Kraj od půlnoci vyhlašuje stav nebezpečí pro Břeclav a Hodonín, sdělil ČTK ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Video Zkáza obce Hrušky z dronu: Takhle tornádo zničilo obec na Břeclavsku - Blesk - David Malík

Jde o životy

"Pro ORP (obce s rozšířenou působností) Břeclav a Hodonín budeme vyhlašovat stav nebezpečí, abychom mohli dělat rychlé kroky. Krizový štáb bude stále zasedat. Nejdříve musíme zmapovat situaci a zjistit, co je potřeba, jak pomoct. Je i řada dobrovolníků, kteří se na místo chtějí vydat, ale musíme to nechat na odbornících, protože jde o ohrožení života. My zřídíme krizovou linku, kam mohou lidé volat a nabízet pomoct, ale nejdříve ráno," uvedl Grolich.

Video Záběry zkázy z Moravské Nové Vsi - Facebook/Sjůzn Patíková

"Dorazil jsem na krizový štáb Jihomoravského kraje, kraj vyhlásil stav nebezpečí pro ORP Břeclav a Hodonín," uvedl na twitteru ministr Hamáček (ČSSD). S konkrétní pomocí zatím čeká i Brno. "Ozývají se nám hotely, že mají volné ubytovací kapacity, máme i slušnou potravinovou banku, takže nabídneme jídlo. Počkáme na aktuální informace z místa a nejpozději ráno pošleme posily tam, kam to bude třeba," řekla primátorka Markéta Vaňková.

Devastující tornádo

Jihomoravský kraj, především Břeclavsko s Hodonínskem ve čtvrtek večer zasáhly velmi silné bouře s kroupami, které poničily domy, auta i zeleň. Objevil se vzdušný vír, zřejmě šlo o tornádo. Záchranáři evidují podle prvotních informací až 150 zraněných. Některé obce zůstaly odříznuté a evakuují lidi z poničených domů. Bez elektřiny je přes 30.000 míst. Kvůli spadlým elektrickým kabelům byla neprůjezdná dálnice D2 nedaleko Břeclavi.

To se v pátek ráno naštěstí změnilo. Dálnice D2 od Břeclavi ve směru do Brna je po noční bouřce opět otevřena. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Od čtvrtečního večera byla D2 nedaleko Břeclavi neprůjezdná obousměrně kvůli spadlým elektrickým kabelům. Krátce před dnešní 6:00 byl provoz na dálnice mezi 48 a prvním kilometrem ve směru na Brno obnoven.

Video Tornádo v Lužicích na Hodonínsku - Facebook/Eric Nopest

D2 je opět průjezdná

Otevřeny jsou nájezdy na křižovatkách Břeclav, Podivín a Hustopeč, uvedlo ŘSD. Jižní Moravou se ve čtvrtek večer prohnala bouře s kroupami o velikosti tenisových míčků i s tornádem, postihla především Břeclavsko a Hodonínsko. Bouře ničila domy, auta i zeleň. Na následky bouřky v regionu zemřelo podle informací záchranářů minimálně tři lidé, desítky dalších byly zraněny.