Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Těšice, Lužice, Hodonín. Obce, které ve čtvrtek zažili peklo, které si škod ze zbytku republiky nedokáže představit. Páteční ráno odhalilo zkázu v celé své hrůze. Škody na majetku půjdou do stovek milionů, zničené jsou domy, kde lidé bydleli po generace, zničené jsou firmy, továrny, podniky… A co je nejhorší – minimálně pět lidí nepřežilo. Stovky dalších jsou zranění.

Tornádo se začalo formovat patrně za Břeclaví. Valtice postihlo „jen“ masivní krupobití a velká bouře. „Prakticky všichni obyvatelé Valtic na Břeclavsku utrpěli ve čtvrtek při bouřkách nějaké škody na majetku, rozbité jsou střechy, okna, auta,“ uvedl starosta Pavel Trojan.

Za Břeclaví nabralo na síle a v Hruškách začal večer armagedon… Děsivých zhruba 25 kilometrů než se v lesíku mezi Hodonínem a Pánovem tornádo zastavilo a rozpadlo.



Děsivé ráno

Postižené obce se v pátek probudily do děsivého rána. Lidé bloumají v ulicích, nevěří, tomu co vidí. „Taková krásná vesnice to byla a co z toho zbylo,“ má slzy na krajíčku jedna z obyvatel k postižených obcí.

délka: 01:46.10 Video Pavlu Čížovi (53) z Hrušek tornádo zničilo dům. Chce ho postavit znova. Jiří Nováček

V lidech se vzbudila solidarita, pomáhají si s následky. Odklízejí stavební suť, polámané stromy. Snaží se zajistit nestabilní střechy. Další lidé rozdávají nápoje a potraviny.

Staršímu muži z Lužic připadalo tornádo jako dunění tanků. Schoval se do sklepa. Bouřka mu vzala střechu, rozbila okna i stěny. Manželka byla zraněná. Nyní muž našel azyl u dcery v nedalekých Dubňanech. „Byl tady statik a říkal, že statika je dobrá. Nemám poškozené stropy,“ řekl.

Zdevastované vinohrady

„Vinohrady v okolí Lužic jsou naprosto zdevastované,“ uvedl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Škody sčítají zemědělské podniky. „V podstatě je u nás škoda stoprocentní. Veškeré zemědělské stroje jsou zničené, dva kombajny, osm traktorů. Jako jediní v republice jsme zpracovávali sladkou kukuřici, ale celá zpracovna je zničená, neuděláme vůbec nic,“ řekl Vladimír Mazuch z firmy Agromoravia z Moravské Nové Vsi.

délka: 03:54.20 Video Zkáza obce Hrušky z dronu: Takhle tornádo zničilo obec na Břeclavsku Blesk - David Malík

V Agromoravia měli ve čtvrtek na výkrm 430 býků, pravděpodobně 30 zvířat zahynulo pod sutinami, zbylé si majitel odváží.

Poškozené Valtice, Lednice vyvázla

Obrovské škody jsou i na obecním majetku či na památkách. Na zámku ve Valticích bouře poničila nedávno opravené střechy a fasády. Kroupy poškodily nejen okna, ale i dřevěné venkovní žaluzie. Zámek Lednice vyvázl.

V nejvíce poškozených obcích jsou zničené i místní kostely. „Farní kostel svatého Jakuba Staršího v Moravské Nové Vsi přišel o krov a má rozbité vitráže, v Hruškách spadla kostelní věž,“ uvedl farář Marián Kalina. V Hodoníně bouře poškodila 35 bytocýh domů, z toho 14 vážně. Vážně je poškozena i zdejší zoo, útulek pro psy i budovy škol, školky a sportovní haly.

Do postižených obcí se sjíždějí všechny složky záchranného systému. Pomáhat při odklízení budou vojáci i Hradní stráž a podle vyjádření Vězeňské služby také odsouzení.