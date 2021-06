Podle Štrobla byly nejsilnější pocity obyvatel zničených obcí jasně zaznamenány už lidmi na sociálních sítích, když sdíleli první videa a nevěřícné komentáře...

Hodonínsko není Kansas

„Když se to blíží, tak ten člověk je konfrontován s něčím, co nezná. A tam je obrovský rozdíl, když byste viděli lidi třeba v americkém Kansasu, kde to jistým způsobem znají, vědí, že se tornádo blíží a vědí, co mají dělat. Kdežto tady u nás je cítit obrovská bezmoc až panika, protože lidé vůbec netušili, jak se vůči tomu bránit,“ popisuje první reakce Štrobl.

„Když je povodeň, tak člověk si řekne, že vyleze na kopec, ale u tornáda to tady dosud neznáme, nevíme, jak rychle reagovat,“ vysvětluje psycholog.

Video Zkáza obce Hrušky z dronu: Takhle tornádo zničilo obec na Břeclavsku - Blesk - David Malík

Rozhodnout, jak se v takové situaci zachovat, je velmi komplikované. „Víme, že lidé v Americe mají na zahradě kryty k tomu určené nebo mají sklepy, ale nad nimi stojí budova, která má jen lehkou dřevěnou konstrukci. U nás je problém, že když udělám tutéž věc jako v Americe, může se stát, že na sklep začnou padat trosky zděné konstrukce, které mohou probořit strop, zavalit sklep a situaci ještě zhoršit,“ popisuje Štrobl složitost záchrany v takové situaci.

Situaci nevěříme

Psycholog zmínil i další pocity postižených. V první fázi podle odborníka převládne velká panika, poté několik desítek minut pocit nereálna, kdy si myslíme, že se nám to všechno jenom zdálo, že to nemůže být pravda. „Pak se hledají škody a je tam snaha to malinko bagatelizovat slovy: ona ta střecha ještě půjde opravit, není to tak hrozné a teprve až po dvanácti, někdy dokonce až po 24 hodinách si člověk připustí celý rozsah škod,“ popisuje expert.

Jak v prvních chvílích postiženým pomoci? Prvotní reakce je šok, odborně řečeno akutní reakce na stres, která odezní zpravidla do 24 hodin. „Je dobré nebýt sám, sdílet šok se záchranářem nebo s členy rodiny,“ vysvětluje expert.

Video Muž natočil svůj zdemolovaný dům bez střechy. - YouTube: Gambo Land

Vzít situaci do vlastních rukou

Druhá důležitá věc je snažit se vzít situaci do svých rukou. „Máme zkušenost z povodní, že vždycky situaci z dlouhodobého hlediska lépe zvládli ti, kteří se poté nějakým způsobem aktivně podíleli na odstraňování následků katastrofy,“ popisuje Štrobl.

Traumatizující událost je podle Štrobla obrovskou konfrontací nás samotných s naší bezmocí vůči živlům, což si mnohdy nechceme připustit. Najednou nám příroda ukáže, že ani náhodou nemůžeme mít vše pod kontrolou.

„Když já tu kontrolu ale převezmu tím, že pomáhám, jsem aktivní, tak pocit kontroly a kompetentnosti se mi vrátí o to rychleji, což je dobré právě pro psychickou prognózu do budoucna,“ vysvětluje psychoterapeut.

Zkušenost z povodňových Troubek

„Známe to i z povodní v Troubkách, kdy lidé, kteří strávili léto opravou domů, nebo prací na obnově, většinou na tom byli o něco lépe, než lidé, kteří pouze čekali v evakuačních stanech a byli odkázáni pouze na pomoc druhých," upřesňuje expert.

Pokud přesto dojde k rozvoji posttraumatické stresové poruchy a v následujících šesti měsících budou postižení stále prožívat noční můry, změny nálad, deprese, extrémní stavy úzkosti, nespavost, a budou zároveň cítit, že neustupují, je to podle experta znamení, že je potřeba navštívit psychologa.

Stane se to znova?

Obyvatelé obcí, které tornádo katastrofálně poničilo, se navíc mohou dále obávat, že se situace jednou bude opakovat. Co s tím? „Je přirozené, že kdykoli se na obloze zableskne, že to vyvolá daleko intenzivnější emoční reakce než dříve. Obyvatelé mohou udělat konkrétní opatření, ve smyslu, že si ujasní, kam budou příště utíkat, připravit si plán, který v tuto chvíli dosud neměli, ale více se s tím bohužel udělat nedá, protože živly tu byly vždycky. Je to pouze iluze, že jsme díky naší rozvinuté společnosti proti tomuto chránění,“ uzavírá Daniel Štrobl.