Partneři Gabby (22) a Brian (23) spolu cestovali v dodávce po Spojených státech. Celé to měl být veselý příběh na sociální sítě. Skončil ale tragicky. Poté, co byli oba nezvěstní, se našlo tělo, které údajně patří právě Gabby. Po Brainovi pátrá policie. Nad poslední esemeskou, kterou Gabby poslala své mamince, se tají dech.

Gabby Petitová z New Yorku a Brian Laundrie z Floridy spolu téměř celé dva letní měsíce cestovali v malé bílé dodávce přestavěné na obytný vůz. Měli v plánu projet přírodní krásy Spojených států a cestu dokumentovat na sociálních sítích. Gabby si za své pravidelné příspěvky o tom, jak se dobrodružství vyvíjí, získala během prázdninové cesty tisíce fanoušků.

Podle webu Daily Mail ale vztah mezi dívkou a jejím přítelem nebyl dokonalý, ač by se to tak na první pohled mohlo jevit. Dříve, ještě než vyrazili z New Yorku na svoji dlouhou cestu, měl být Brian často „žárlivý“ a nepouštět přítelkyni ven samotnou. I později na dobrodružné cestě po přírodních krásách země se mezi nimi měly projevit drsné neshody, které posléze vyústily v tragédii.

Podezření, že se možná něco děje, pojala Gabbyina maminka Nicole Schmidtová 27. srpna jí od dcery přišla podivná esemeska. „Stane, můžeš mi pomoct? Pořád mi od něj chodí hlasové zprávy a mám spoustu nepřijatých hovorů,“ napsala mámě dívka do zprávy. Stan je přitom Gabbyin dědeček, podle dívčiny maminky ho ale nikdy „Stane“ neoslovovala.

30. srpna měla Gabbyině mámě přijít z telefonu její dcery úplně poslední zpráva. „V Yosemitech není signál,“ stálo v ní jen. Nicole si ale o ní teď myslí, že už ji nepsala dcera, nýbrž někdo jiný, aby rodiče zmátl. Ti se začali o dceru obávat, ale na nejhorší ještě zdaleka nemysleli. Trvalo další téměř dva týdny, než nakonec zalarmovali policii, která vyhlásila po Gabby pátrání!

Po odeslání úplně poslední esemesky se dívka zcela odmlčela nejen na telefonu, ale také na sítích. Nepřidávala na ně žádné příspěvky, ani se jí nikdo nemohl dovolat.

A jak se zdá, na nejhorší zřejmě skutečně došlo. V neděli totiž policie oznámila nález těla, o němž existuje důvodné podezření, že patří právě Gabby. Leželo nedaleko jednoho z kempů ve Wyomingu. Pitva by měla totožnost mrtvé osoby jednoznačně identifikovat v nejbližší době.

K nálezu těla přitom došlo až několik dlouhých dní poté, co se Brain 1. září vrátil zcela sám domů na Floridu. Dívčiny rodiče zřejmě pochopili, že se prázdniny její dcery hrozivě zvrtly, až 11. září, kdy se obrátili na policii. Teprve poté bylo po Gabby vyhlášeno pátrání.

Tehdy také policie zajistila z obytné dodávky, v níž se Brian už 1. září vrátil sám domů, Gabbyin počítač. V současnosti ho vyšetřovatelé podrobují pečlivému zkoumání ohledně všech možných dat, které z něj dokáží dostat. Gabbyin přítel ale pozornosti policii nepochopitelně ušel a po několika dnech zmizel. Jeho rodiče policii sdělili, že ho naposledy viděli 14. září, od té doby je nezvěstný. Na policii se následně snesla velká kritika za to, že Briana alespoň nemonitorovala, když už ho rovnou nezadržela.

Teprve po 14. září, kdy Brian zmizel, policie udělala velkou šťáru v domě jeho rodičů, kde bydlel. Rodiče transportovali na dobu nezbytně nutnou jinam a dům od sklepa po půdu kvůli možným důkazům prohledali. Poté se Brianovi rodiče mohli vrátit. Při domovní prohlídce policie zabavila Brianův sportovní vůz Ford Mustang a další věci.

Strážci zákona přitom Briana i Gabby na jejich cestě oba zadrželi! Stalo se to v srpnu po jedné jejich dramatické hádce. Tehdy neznámý svědek zavolal na tísňovou linku, že v bílé dodávce s floridskou registrační značkou „nějaký muž fackuje ženu“. Svědek měl za dodávkou jet a sledovat jejich další počínání. Podle Daily Mailu volající policii vylíčil, že zastavili a „běhali sem a tam po chodníku a křičeli na sebe.“

Proto policie dodávku Briana a Gabby zastavili a oba mladé lidi rovnou na silnici vyzpovídali. Vyšetřovatelé později zveřejnili záznam, na němž Gabby sedí v policejním autě, pláče a říká policii, že má obsedantně-kompulzivní poruchu a trpí úzkostmi. Brian měl šrám na obličeji, údajně po ráně od Gabby, kterou mu uštědřila telefonem při hádce o klíčky k autu. Na otázku, proč Briana uhodila, odpověděla, že „chtěla, aby mi přestal říkat, ať se uklidním.“ Přiznala, že se s Brianem hádali celé dopoledne, protože prý byli ve stresu z natáčení videoblogu na youtube.

Policie podle informací Daily Mailu jako prvotního agresora v této roztržce určila Gabby, nikoli Briana, a dál páru sdělila, že je musí na jednu noc rozdělit. Mělo se tak docílit toho, že horké hlavy vychladnou. Bohužel se ale zdá, že to nejspíš nepomohlo. Další vyšetřování by mělo ukázat, co se vlastně mezi oběma mladými lidmi stalo a proč to muselo vést až ke smrti nešťastné Gabby.