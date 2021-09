Vše začalo, když Robert Durst v roce 1982 nahlásil, že pohřešuje svou manželku Kathleen. Její tělo se nikdy nenašlo a neexistoval dostatek důkazů, že by za jejím zmizením stál právě miliardář. Případ byl tak odložen. Přátelé a rodina však prý věděli o tom, že jejich manželství bylo problémové, a proto se často domnívali, že s tím má Durst něco společného.

V devadesátých letech realitní magnát po rodinném sporu zmizel a nikdo nevěděl, kde je. Jenže pak se objevil v Galvanstonu v Texasu. Policie tam našla rozsekané tělo Morrise Blacka a z jeho vraždy byl opět podezřelý Durst. Jenže i tentokrát vyvázl, byl zproštěn viny.

Miliardářova kamarádka Susan Bermanová se v roce 2000 rozhodla, že již nadále nebude ohledně toho, co se stalo s Kathleen, mlčet. Než ovšem stihla policii říct vše, co ví, byla ve svém domě chladnokrevně popravena.

Dlouho to vypadalo, že krutá vražda Durstovi projde. V roce 2015 se však omylem sám prozradil při natáčení dokumentu pro HBO. Podle obžaloby učinil doznání, když malý připnutý mikrofon zachytil jeho samomluvu v koupelně. „Tak, a je to. Dostali tě... Co jsem to ksakru udělal? Zabil jsem je všechny, samozřejmě,“ říkal si pro sebe. Následně ho zatkla FBI a v polovině září letošního roku byl konečně shledán vinným z vraždy své kamarádky. Trest bude oznámen v říjnu.

V životě chladnokrevného zbohatlíka se objevuje i mnoho dalších podivných skutečností. Podívejte se na přehled několika detailů z jeho života. Skrýval se dokonce přestrojený za ženu a možná vraždil vícekrát.

Smrt matky

Už když mu bylo pouhých sedm let, setkal se se smrtí. Jeho matka buď skočila, a nebo spadla ze střechy a její syn to celé viděl. Musel pak roky chodit na terapii.

Přestože byl z bohaté rodiny, v 60. a 70. letech mu učarovala kontrakultura (subkultura, která je v opozici k morálce většiny, pozn. red.). Kouřil marihuanu, věnoval se primální terapii, která je také známá jako terapie křiku. Velkým zastáncem této terapie byl například John Lennon.

Na začátku 70. let se setkal s Kathleen. Pár se přestěhoval do New Hampshire, kde provozoval obchod se zdravou výživou. Podle přátel Durst manželku ovládal a urážel ji. V době jejího zmizení však byla blízko k tomu, aby se vymanila z jeho vlivu.

To, že jeho žena zmizela, miliardář ohlásil až za 4 dny a navíc tím nebyl vůbec znepokojen. Během vyšetřování několikrát změnil svou výpověď. Někteří ze společných přátel začali po Kathleen pátrat na vlastní pěst. Jejich domy byly ale vyloupeny a byly jim ukradeny relevantní materiály.

Poprava gangem?

Susan Bermanová vyrostla mezi slavnými gangstery z Las Vegas a o svém dětství napsala knihu. Když byla na Štědrý večer v roce 2000 nalezena zavražděná jedinou střelou do hlavy, vypadalo to nejprve, že byla zavražděna gangem. Později ovšem vyšlo najevo, že komunikovala s policií ohledně zmizení své kamarádky Kathleen.

Po smrti Susan se Durst odstěhoval do Galvestonu v Texasu a vydával se za ženu jménem Dorothy Cinerová a bydlel v zašlém starém bytě. Pak se objevilo další tělo. Šlo o souseda Cinerové Morrise Blacka (†71) a vyšetřovací stopa vedla právě k Dorothy. Policie pak odhalila, že jde o Roberta Dursta. Byl zatčen, ale zaplatil kauci a uprchl.

Krádež v supermarketu

Stále v přestrojení za ženu prchl Durst do Pensylvánie. Tam byl opět zatčen, protože v místním supermarketu kradl sendviče, noviny a náplasti. Krádeže se dopustil nehledě na to, že měl v tu chvíli v peněžence 500 dolarů a v autě dalších 37 000, dvě pistole a balíček marihuany.

K vraždě se během procesu přiznal, tvrdil ale, že se s Blackem přetahoval o zbraň a během potyčky byl soused zabit. Obvinění z vraždy byl zproštěn, odseděl si jenom kratší dobu za drobnější přestupky.

Durstův bratr Douglas, s nímž měl letité spory, před lety při rozhovoru pro Times přišel s podivným příběhem. Robert měl prý v době, kdy zmizela jeho manželka, postupně sedm psů, aljašských malamutů, kteří záhadně zemřeli, stojí na webu Biography.

