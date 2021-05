Na život s kultem Charlieho Mansona zavzpomínala po letech Juanita Wildebushová (77) z amerického Oregonu. Na komunitu Mansona narazila, když projížděla Kalifornii a do své dodávky vzala tři stopaře. Mezi nimi byla i Susan „Sadie“ Atkinsonová, která byla později usvědčena z vraždy herečky Sharon Tateové a dalších vražd, které se staly v Los Angeles. Ve chvíli, kdy stopaři nastoupili k ní do vozu, se její život od základu změnil. Se stopaři odjela do ranče, kde přebývala Mansonova Rodina a Juanita se k nim přidala. Seznámila se tam dokonce se svým manželem, s nímž také nakonec od komunity odešla a to jen chvíli předtím, než došlo k brutálním vraždám. Mansona popisuje jako charismatického muže a úžasného milence.