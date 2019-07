Rodina zavražděné těhotné herečky Sharon Tateové v šoku! Mansonova vraha pustí na svobodu

V pátek ráno jednala porota v mužské věznici ve městě San Luis Obispo v Kalifornii o propuštění Bruce Davise, člena notoricky známé vraždící rodiny Charlese Mansona. Jednání o podmínečném propuštění trvalo dlouhých pět hodin a zúčastnila se ho i Debra Tateová (66), sestra jedné z nejznámnějších Mansonových oběti, modelky Sharon Tateové a Kay Martleyová (82), sestřenice další oběti šílené rodiny muzikanta Garyho Hinmana.

Vraždili, mučili, znásilňovali, oběti pojídali! Sérioví vrazi, do kterých byste to nikdy neřekli

Obě dvě šokovalo, když porota v pátek rozhodla v jeho prospěch. Davis během slyšení uvedl, že nebyl u vraždy Garyho Hinmana, ovšem přiznal účast na vraždě Donalda Shea,, zvanáho „Shorty“. Přiznal také, že věděl, že gang plánuje vraždu Sharon Tateové a jejích přátel v luxusní vile na Cielo Drive. Ovšem vrahy se nepokusil nikterak zastavit, ani nezavolal policii, protože dle jeho slov mu to v té době bylo jedno.

„Tito lidé jsou vnitrostátní teroristi. Kdyby tenhle termín existoval v roce 1969, tak bychom je tak tehdy nazývali. Kdyby udělali stejný zločin dnes, tak bychom je takto označovali. Jestliže by někdo spáchal takový zločin dnes, tak by dostal trest smrti,“ řekla Debra Tateová pro Daily Mail. V naprostém šoku odcházela od soudu i Kay Martleyová.

„Myslím, že je nebezpečný pro společnost a nemohou mě přesvědčit o opaku. Nezměnil se a klinické záznamy říkají, že má stále poruchy osobnosti – to nemohou změnit. Tak proč ho chcete pustit do ulic? Myslím tím, že vím, že je starý, ale vždyť lidé stále zabíjejí, i když jim je šestasedmdesát let,“ řekla po skončení jednání Kay.

Poslední foto bestiálního vraha: Charlese Mansona na pohřbu vystavili v otevřené rakvi! 4 měsíce po smrti

Přestože porota rozhodla o propuštění Davise z vězení, stále tu je ještě možnost, že se na konec na svobodu nepodívá. Bruce Davis již žádal o propuštění z vězení šestkrát! V roce 2017 bylo však jeho propuštění zamítnuto guvernérem Jerrym Brownem. Guvernér tehdy prohlásil, že Davis znamená nebezpečí pro veřejnost. Žádost mu zamítl i Arnold Schwarzenegger v roce 2010.

Davis je tento rok již třetím členem Mansonovy rodiny, který žádal o podmínečné propuštění. Začátkem ledna stanul před porotou Bobby Beausoleil (71) a hned na konci ledna ho následovala Leslie Van Houtenová (69). Ovšem jejich propuštění nakonec zabránil guvernér Nowsom.

„Myslím, že komise se snaží jít proti politikům. Ale domnívám se, že jediný důvod, proč zůstávají za mřížemi, jsou guvernéři Kalifornie. Guvernéři Kalifornie jsou důvodem, díky němuž věřím, že zůstanou za mřížemi. Myslím si, že žádný z nich nechce být známý jako ten, který na svobodu propustil Mansonovu rodinu,“ uvedla Kay. Davis by měl být z vězení odejít do 120 dnů, ale do té doby ještě může do případu zasáhnout guvernér a jeho propuštění tak zabránit.

Film o vrahovi Charlesu Mansonovi: Tarantino obsadí Pitta s DiCapriem

Tateová uvedla, že je unavená z neustálého docházení před propouštěcí komisi a z poslouchání detailů brutálních vražd. Tento rok je výročí smrtí Sharon a hned několik hollywoodských filmařů o vraždě krásné herečky a manželky režiséra Romana Polanskiho natočilo film. Jedním z nich je slavný režisér Quentin Tarantino. „Řekla jsem Quentinu Tarantinovi, že nebudu mluvit o jeho filmu. Dal mi scénář ke čtení. Je jediný hollywoodský producent, který udělal všechno, co mohl, aby respektoval rodiny obětí,“ uvedla sestra krásné herečky.