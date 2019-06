Vraždili, mučili, znásilňovali, oběti pojídali! Sérioví vrazi, do kterých byste to nikdy neřekli

Henry Lee Lucas (1936–2001) byl jeden z nejznámějších a nejproduktivnějších sériových vrahů. Usvědčen byl z 11 vražd, ale během zatčení mluvil o 60 zabitých, u soudu tvrdil, že má na svědomí 100 obětí a pak své počty ještě zvyšoval. Skončil na šesti stovkách, ale byl to spíš výplod pyšného vrahounského ega. Jisté je, že první obětí byla jeho matka, kterou napadl a bodl nožem už v roce 1960. Mámu zjevně nenáviděl, protože vypověděl, že jednou strávil tři dny v kómatu poté, co ho uhodila dřevěným prknem. Poté, co opilý otec umrzl ve vánici, si domů vodila pokaždé jiného muže a on se musel dívat na její sexuální styky. Navíc ho oblékala do dívčích šatů, šikanovala a vrcholem bylo, když mu zastřelila oslíka, domácího mazlíčka. V deseti mu brácha vypíchl oko a se skleněnou náhradou už byl jen krůček k tomu, aby vedl život na okraji společnosti. Trest smrti za všechny vraždy mu byl změněn na doživotí, ale zemřel v pouhých 64 letech na infarkt.

