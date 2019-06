Dali byste mu dceru, svěřili školní výlet, hned si ho zamilovali. Jenže známe to, nic není, jak vypadá. Zlo není transparentní, krásní kluci přece holky neznásilňují a nezabíjejí je. A milující tátové neuříznou jen tak mimochodem někomu hlavu pilkou na železo. Akorát Ted Bundy (†42), milý kluk, pilný student, pozorný partner. Ale také sadista, vrah a nekrofil. O něm je nový film Zlo s lidskou tváří.

Nevidíte jedinou vraždu, oběť, krev a andílkovi Zaku Efronovi (31) do poslední chvíle věříte, že nic neudělal. Není to thriller ani krimi, ale drama a exkurz do hlavy psychopata. „Nechtěl jsem tu roli, proč bych měl oslavovat sériového vraha? Ale pak jsem si uvědomil jeden psychologický aspekt. Byl schopen skutečně milovat, nebo lásku jen předstíral?“ líčil Zac Efron.

Každou vraždu si obhájil

Ve filmu se přesvědčivě obhajuje, stejně jako skutečný Ted Bundy před čtyřiceti lety. Obelhal své okolí a evidentně i sebe. „Rád bych, abyste mou lásku předali mé rodině a mým přátelům,“ řekl před popravou. Měl na svědomí smrt 30 dívek a žen, tolik obětí mu prokázali. Mohlo jich být ale mnohem víc.

„Nemyslím si, že by on sám věděl, kolik jich zabil, nebo proč je zabil,“ zmínil reverend Fred Lawrence, kterému se Bundy před smrtí zpovídal. „Nechápal, jaké hrůzy páchá, vžil se do své obhajoby a každou oběť si nějakým způsobem vysvětlil, našel si důvod,“ uzavřel duchovní z floridské státní věznice v Raifordu.

I za mřížemi miláček žen

Zamilovaly se do něj ženy a dívky napříč Amerikou, proces byl jako první v historii přenášen televizí. A pro ně byl Ted Bundy sexy, měl charisma, a že je podle soudů zrůda, jeho přitažlivost jen zvyšovalo. Fascinace zlem je zřejmá odnepaměti (vzpomeňme Jiřího Kajínka).

Kruté ponížení v mládí, kdy ho odmítla dívka, z něho udělalo zvrhlou bestii. Miloval tvrdou pornografii (označil ji později za spouštěč násilí), občas kradl jako primitivní zloděj, ale zato své oběti lovil rafinovaně. Předstíral zranění, na ruku či nohu si nasadil falešnou sádru, vzal si berle, aby mu ženy věřily a chtěly pomáhat.

Jako když měníte pneumatiku

Převlékal se za policistu, hasiče. Když vzbudil důvěru, nalákal je do auta, omráčil, odvezl, znásilnil a zabil. S mrtvolami pak dál souložil a nakonec je znetvořil. Mrtvá těla si vystavoval. Do toho studoval práva, vychovával dcerku své přítelkyně (ve filmu ji představuje Lily Collinsová, dcera zpěváka Phila Collinse) a zdálo se, že ho čeká skvělá kariéra.

Žil dvojí život, uměl dokonale zametat stopy. „Postupně se naučíte, koho a jak zabít a jak se postarat o detaily. Je to jako výměna pneumatiky. Poprvé jste velmi opatrní. Potřicáté už je vše tak automatické. Ani nevíte, kde je hever, prostě po něm sáhnete,“ vylíčil těsně před smrtí. Bundy byl prý překvapen, když zjistil, že se po ztracených ženách pátrá. Myslel si, že v Americe je tolik lidí, že si pár zmizelých nikdo nevšimne.

Ted Bundy…

• V roce 1974 poprvé prokazatelně vraždil.

• V autě (Volkswagen Brouk) vyndal sedadlo spolujezdce, oběti vozil na podlaze.

• Policie dlouho nevěřila, že by tento uhlazený sympatický mladý muž byl taková zrůda.

• Nikde nenechával důkazy. Později ho usvědčily mj. otisky zubů na těle jedné z obětí, kterou pokousal.

• V roce 1975 byl zatčen. Při prohlídce vozu byly nalezeny masky, pouta, provaz. Byl ale vyšetřován na svobodě.

• O několik měsíců později byl zatčen za únos. Dvakrát utekl z vazby. Nakonec byl dopaden ve státě Florida v roce 1978.

• Jeho poslední obětí byla dívka, které ještě nebylo ani třináct let.

• Šest let žil s Elizabeth Klepferovou a její dcerou, a přitom znásilňoval a vraždil. Právě o jejím komplikovaném vztahu k Bundymu vypráví film. Rozešla se s ním až během procesu. • V roce 1980 se ve věznici oženil s Carole Ann Booneovou, s níž měl dceru Rose. Carole dlouho věřila v jeho nevinu, až v roce 1986 pochopila, že jde o psychopata.

• Byl odsouzen k smrti a 24. ledna 1989 byl popraven na elektrickém křesle.

• Jeho poslední večeře: středně propečený steak, volské oko, tmavý toast, káva, mléko a džus.

