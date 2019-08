Režisér William Friedkin zamýšlel natočit co nejrealističtější film, proto se na natáčení řádně připravoval. V roce 1972 navštívil nemocnici, kde byl svědkem cerebrální angiografie, při níž se zavádí katétr do hlavní tepny. Zákrok umožní získat snímky cév v mozku. To ho nadchlo natolik, že se rozhodl, že stejnou scénu zasadí i do svého filmu.

Exmilenku Ashtona Kutchera ubodal sériový vrah: Mariina krev (†32) vypadala jako rozlité víno, popsal herec

Ovšem při natáčení nehodlal scénu svěřit hercům, ale opravdovým profesionálům. Rozhodl se proto, že osloví přítomný zdravotní personál. Ve filmu si zahrál doktor Lane, sestřička Nancy a radiolog Paul Bateson.

V roce 1973 se tedy všichni sešli při natáčení, kde zopakovali scénu z nemocnice. Vznikla tak mrazivá filmová scéna, kterou mnozí fanoušci vyhodnotili, že je nejděsivější z celého filmu. Radiolog v ní zavádí katétr do krku dvanáctileté Regan, kterou hraje Linda Blair, aby zjistil, co je příčinou jejího podivného chování.

Zdravotník, kterého si zahrál Bateson, ji uklidňuje klidným a vyrovnaným hlasem. Kolegové podle informací Esquire Batesona popisovali jako oblíbeného a talentovaného muže. Kdo by v té době tušil, že je to opravdový sériový vrah.

Vrazi snové krásky Sharon Tateové (†26) za sebou zanechali krvavou spoušť: Nezachránilo ji ani pokročilé těhotenství

V roce 1977, čtyři roky po vzniku filmu, se našlo tělo reportérky Addison Verrill v jejím bytě v Greenwich Village. Novinářka měla rozdrcenou lebku a vrah jí zasadil bodnou ránu do srdce. Strážci zákona se nejdříve domnívali, že se jednalo o loupežné přepadení, které skončilo vraždou. Ovšem novinář Arthur Bell poznamenal, že z bytu nebylo nic ukradeno.

V té době navíc docházelo k brutálním vraždám homosexuálů. Jejich těla byla rozčtvrcena a v pytlích hozena do řeky Hudson. O několik dnů po zavraždění Verrillové obdržel Bell telefonát, v němž se mu neznámý muž přiznal k její vraždě. Právě telefonáty Bella s potenciálním vrahem dovedly strážce zákona k Batesonovi. V roce 1979 byl Bateson usvědčen za vraždu Verillové, za níž byl odsouzen na doživotí. Ovšem nakonec byl podmínečně propuštěn po 24 letech trestu. Přesto, že se měl ve vězení chvástat, že pro zábavu vraždil homosexuály, nikdy nebyl z vražd obviněn.