Sériový vrah z dovolenkového ráje před soudem: „Spáchal jsem odporný zločin,“ připustil, než slyšel rozsudek

Motiv pětatřicetiletého Nikose Metaxase je zatím stále nejasný. „Spáchal jsem odporný zločin,“ řekl s tím, že „nemá jasné odpovědi“ na to, proč se ho dopustil. V této souvislosti požádal soud, aby mohl podstoupit vyšetření, které by důkladně prozkoumalo jeho psychiku. Rodinám svých obětí vyjádřil soustrast. „Nemohu se vrátit v čase a vzít zpět to, co jsem udělal,“ dodal.

Metaxas byl do soudní budovy v Nikósii přivezen za přísných bezpečnostních opatření a s neprůstřelnou vestou. Před soudem se hájil bez právníka. Verdikt je nejvyšším trestem, jaký kdy kyperský soud uložil.

Rozvedený otec dvou dětí se ženami kontakt navazoval prostřednictvím sociálních sítí. Většina z nich na ostrově vypomáhala v domácnostech. Zmizely v rozmezí od září 2016 do srpna 2018.

Čtyři z obětí pocházely z Filipín, dvě z Rumunska a o další vyšetřovatelé soudí, že byla z Nepálu. Muž přiznal, že těla tří ze svých obětí dal do kufrů a ty hodil do jezera.

Policii k podezřelému dovedly zprávy, které si napsal s první z nalezených obětí, 38letou Filipínkou Mary Rose Tiburciovou. Její pozůstatky byly nalezeny v zaplavené šachtě dolu. Při zatýkání se voják neúspěšně pokusil spolknout telefonní SIM kartu.

První případ sériových vražd na Kypru vyvolal vlnu nevole. Úřady čelí kritice, že braly nahlášená zmizení cizinek na lehkou váhu. Na popud opozice byl odvolán policejní ředitel a odstoupil ministr spravedlnosti.