Sériový vrah lovil oběti na facebooku: Pak je znásilnil a zavraždil! Nejmladší bylo 15 let

Thabiso Mndawe se na sociální síti facebook seznamoval s ženami, které posléze zval k sobě domů. Podle informací britského listu The Sun je měl posléze znásilnit a pohřbít na svém pozemku poblíž domu. Policie sériového vraha dopadla díky mobilu oběti, který si Mndawe nechal.

Děsivá slova dětí na parte: Maminku (†47) jim střelil otec do hlavy v rychnovské restauraci

Pětadvacetiletý vrah se posléze přiznal policii k vraždám pěti dívek. Strážcům zákona dokonce ukázal, kam těla žen pohřbil. „S ženou se seznámil přes facebook,“ uvedl plukovník Mtsholi Bhembe pro list Sunday Times. „Poté si spolu psali a sešli se u něj doma. Údajně hned poté, co měli sex, se žena začala domáhat peněz a potom odešla. Zjevně se vrátila hned další den a znovu se domáhala peněz. Pohádali se a podle jeho výpovědi ho udeřila, tak ji strčil. Upadla a udeřila se do hlavy,“ dodal. Když Mndawe zjistil, že je žena mrtvá, svlékl ji a pohřbil na zahradě u domu.

Podle jeho výpovědi i ostatní ženy požadovaly peníze poté, co spolu měli pohlavní styk. „Uvedl, že některé z nich mu vyhrožovaly, že ho zažalují ze znásilnění,“ dodal plukovník. Dvě těla žen našla policie pohřbená uvnitř domu. Strážci zákona je tam našli svázaná k sobě drátem. Čtyřem obětem nebylo víc jak dvacet let, nejmladší z žen bylo patnáct let. Jedné z obětí bylo čtyřiadvacet let. Všechny byly znásilněny a udušeny. „Je to šokující, mladý muž zabíjí mladé ženy a pohřbívá je na zahradě, zatímco jejich rodiny po nich pátrání, on tiše schovává jejich těla,“ uvedl k případu policejní komisař Gen Mondli Zuma.