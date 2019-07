Děsivá slova dětí na parte: Maminku (†47) jim střelil otec do hlavy v rychnovské restauraci

V osudný den večer měl v restauraci U Zvonu na rychnovském Starém náměstí sraz novinář Miloslav D. (49) se svou manželkou Helenou (†47). V zadní části baru se chtěli domluvit na uspořádání rodinných poměrů. Manželství totiž procházelo nesnesitelnou krizí – Miloslav svoji manželku údajně dlouhodobě psychicky i fyzicky týral. Když mu Helena v baru oznámila, že podala žádost o rozvod a nehodlá ji stáhnout, vytáhl pistoli a prostřelil jí hlavu.

Tragédie mladé rodiny na přejezdu u Jaroměře: Spěte sladce, truchlí příbuzní

Pieta i obědy

V restauraci včera připomínalo zločin jen improvizované pietní místo na zídce u vstupních dveří. Mezi asi desítkou hořících svíček a několika kytic leželo parte vrahovy oběti. Hned pod jejím jménem byla mrazivá věta: »Zemřela tragicky zastřelením rukou svého manžela dne 11. července 2019«! V seznamu zarmoucených pozůstalých Miloslavovo jméno (z pohledu rodiny logicky) chybí.

U Zvonu bylo v poledne plno, lidé obědvali a jen málokdo se u smutečního oznámení zastavil. Pokud ano, nechtěl příliš mluvit.

K neuvěření

„Paní jsem znala jen od vidění, je strašné, co se jí stalo. Byla to krásná a zdravá ženská, po které zůstaly tři děti,“ popsala jedna z místních. „Dozvěděla jsem se o tom až z novin. Nemůžu uvěřit, že se tohle stalo u nás v Rychnově. Dnešní doba je neuvěřitelná, to násilí mají lidé ze stresu a z televize, jinak si to nedovedu vysvětlit,“ řekla Blesku další kolemjdoucí. S obětí vraha se lidé naposledy rozloučí ve čtvrtek.

Miloslav týral maminku (†47) i sourozence, říká dcera zavražděné ženy z Rychnova

Co si bez maminky počneme?

Zatímco někteří lidé z Rychnova o Miloslavovi mluvili jako o normálním člověku, do kterého by to nikdy neřekli, podle jeho rodiny je to podlý psychopat, sobec a manipulátor. „Nejenže nám sprostě nadával a byl na nás hrubý, zašlo to ale až tak daleko, že mamince sypal prášky (neznámo jaké) do vína, v noci ve spánku ji napadl a sebral jí mobilní telefon a platební kartu,“ popsala na sociální síti jeho dospělá dcera. „Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ dodala v dojemném vzkazu. Obviněný měl se ženou další dvě děti, z nichž jedno je nezletilé.

Zabil jsem…

Ve chvíli, kdy Miloslav stiskl spoušť, bylo v restauraci dalších 13 lidí. Střelec údajně po činu vstal, došel k číšníkovi a u dveří utrousil: »Zabil jsem svou ženu. Zavolejte policii.« „Když hlídky přijely, byl útočník na místě a při zadržení nekladl žádný odpor,“ popsala policejní mluvčí Ivana Ježková.

Děti miluji, řekl Miloslav poté, co jim zastřelil maminku (†47). K zabití ženy se přiznal